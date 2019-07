Die Kartoffelkeller in Sachsenhausen

Thomas Sabin

Oranienburg (MOZ) Die Türen stehen offen. Im Laufe der Zeit sind sie der Witterung zum Opfer gefallen. Lutz Meyer hat sie alle schon einmal durchschritten. "Wo man reinkommt, da war ich schon drin", sagt der 63-Jährige, der seit 28 Jahren in der Gedenkstätte Sachsenhausen arbeitet. Er knipst einen Scheinwerfer an und geht voran in die Dunkelheit, die Treppen hinunter in den Kartoffelkeller des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen.

Der Keller ist ein düsterer Ort. "Herr Meyer kennt sich aus. Er ist aus der Technikabteilung und kümmert sich um alles, was anfällt", sagt Suela Beck, pädagogische Mitarbeiterin, und trägt den zweiten Scheinwerfer. Auch sie ist neugierig und hat den Kartoffelkeller noch nicht gesehen, in den Meyer unerschrocken hinein schreitet. Es ist finster. Ein paar Luftschächte lassen an wenigen Stellen die Sonne hinein.

"Wir wissen nicht viel über diesen Ort", erklärt Beck. "In einigen Gerichtsakten wird er erwähnt." Die meisten Aufzeichnungen sind womöglich im Krieg zerstört worden oder sind verschollen. Man vermute, dass der Kartoffelkeller um 1940 oder 1941 gebaut wurde.

Das unterirdische Gewölbe erstreckt sich über rund 1 000 Quadratmeter. Von oben ist es kaum zu erkennen. Auf dem Industriehof neben dem ehemaligen Konzentrationslager, der nicht für Besucher zugänglich ist, wuchern Büsche, Gras und kleine Bäume. Dazwischen verstecken sich die Öffnungen der Luftschächte und verrostete Lastenkräne, mit denen die Kartoffeln nach oben befördert wurden.

Der Bau hatte Platz für 340 Tonnen Kartoffeln, die über Rutschen nach unten geleitet wurden. Heute sind diese Zugänge verschüttet. Aus der Dunkelheit bahnen sich Pflanzen ihren Weg durch das Gemäuer hin zu den wenigen Lichtquellen. Zerborstene Holztüren trennen die Räume voneinander. Meyer leuchtet den Weg durch das Gewölbe. "Wie der Keller nach dem Krieg genutzt wurde, ist auch nicht ganz klar", sagt er.

Nach dem Krieg wurde das Lager zum sowjetischen Speziallager, auch die NVA sei hier zwischenzeitlich gewesen und habe den Keller genutzt, meint Meyer. Nicht viele Gebäude im KZ sind unterkellert.

Auf dem weitläufigen ehemaligen Häftlingsbereich befindet sich der Kartoffelschälkeller. Knapp hundert Meter Luftlinie liegen zwischen den Räumen. "Vermutlich wurden die Kartoffeln mit Karren rüber transportiert", sagt Beck auf dem Weg dorthin. Der Schälkeller ist für Besucher zugänglich. Auf einer Infotafel ist der Bericht eines Häftlings zu lesen. Es sind seine Erinnerungen an diesen Ort: "Die Kellerräume waren riesig, gestützt durch dicke Pfeiler. Dazwischen zogen sich lange Reihen von Bänken hin und davor standen die Blechtröge für die geschälten Kartoffeln." Er war von 1939 bis 1940 inhaftiert.

Schmutz und Gestank

Der Zeitzeuge berichtet von "unerhört schmutzigen Zuständen" und einem "Gestank der faulenden Kartoffeln, der durch die Nase ins Gehirn drang". Die Kartoffeln seien zum großen Teil gefroren und verfault gewesen. "Gewaschen wurden sie nicht, und wenn ein Häftling mal versuchte, sie abzuspülen, dann setzte es Schläge."

Heute ist der Schälkeller ein Ort der Erinnerung. Ein Beton-Becken zur Kartoffelwäsche steht zwischen den Säulen. Wandmalereien sind hinter Glasscheiben an den kahlen Wänden erhalten. "Das waren wahrscheinlich Häftlinge, die in der Zeit zwischen 1936 und 1945 hier waren", erklärt Beck und weist auf ein Bild, das verschiedene Blumen zeigt. An einer anderen Wand hat sich Hans Fischerkoesen, ein deutscher Zeichentrick- und Werbefilmer, der im Zweiten Weltkrieg Unterrichtsfilme für die Wehrmacht drehte, verewigt. Als der Krieg endete, wurde Fischerkoesen in das Internierungslager Sachsenhausen gesperrt. Eines seiner Wandbilder zeigt Kartoffeln mit Gesichtern. Sie waschen sich gegenseitig und föhnen sich trocken.

"Wir haben das Essen der Häftlinge die ersten drei Tage nicht gegessen", berichtet Karel Hybek in einem Interview, das auf einem Bildschirm in den Räumen über dem Schälkeller angeschaut werden kann. "In den Kesseln waren gekochte Kartoffeln. Aber die waren nicht gesund, die waren schon etwas faul. Es war ein furchtbarer Geruch. Für uns war es unmöglich, so etwas zu essen. So ging das den ersten, zweiten, dritten Tag", so der Mann, der im November 1939 in Tschechien als Student von der Gestapo festgenommen und drei Tage später ins KZ Sachsenhausen überstellt wurde. "Nach drei Tagen", berichtet er, "hatten wir schon so großen Hunger. Die Einwände mussten allmählich weggehen. Nach drei Tagen mussten wir versuchen, auch das zu essen. Und auch in den nächsten Jahren."

"Oberhavel unterirdisch":In unserer neuen Serie stellen wir Orte und Plätze aus der Region vor, die sich unter der Erde befinden, und porträtieren Personen, die unterirdisch aktiv sind.