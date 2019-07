Petition an GLG-Aufsichtsrat

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Mauer zum TVöD muss weg!", rufen Dutzende Schwestern, Pfleger, Assistenten, Therapeuten – mit Scheren und Rettungsringen ausgerüstet – am Freitagmittag vor dem Eberswalder Werner-Forßmann-Krankenhaus Landrat Daniel Kurth zu. Und überreichen ihm eine Petition. Mehr als die Hälfte der Belegschaft hat unterschrieben. 430 allein innerhalb von zwei Wochen, wie Verdi-Sekretär Ivo Garbe sagt. Er ist auch der Verhandlungsführer für die Gewerkschaft bei den aktuellen Tarifgesprächen. Zur Disposition steht der Manteltarifvertrag. Die Forderungen der Klinik-Mitarbeiter sind klar: 38,5-Stunden-Arbeitswoche, Anhebung der Jahressonderzahlung, Zuschläge und Zusatzurlaub wie im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). Und vor allem dessen Entgeltordnung. Am Donnerstag hatten sich die Parteien zur dritten Verhandlungsrunde getroffen.

Fast 150 Betten aktuell gesperrt

"Wir lassen nicht locker, bis wir das bekommen, was uns zusteht: Respekt, deutlich mehr Geld sowie gute Arbeitsbedingungen", verliest Ursula Kregel, Vorsitzende des Betriebsrates und Mitglied der Tarifkommission, die Petition, die an den Aufsichtsrat des Klinikkonzerns GLG, zu dem das "Forßmann" gehört, gerichtet ist. Genau deshalb sei er da, er wolle den Mitarbeitern Respekt zollen, sagt Daniel Kurth, Vorsitzender des Aufsichtsrates. "Wir wissen sehr wohl, was wir an Ihnen haben." Gleichzeitig sei ihm bewusst, "dass wir liefern müssen". Dass es mit "Sonntagsreden" nicht getan sei. Mit dem Angebot, das der Arbeitgeber am Vortag auf den Tisch gelegt habe, sei aus seiner Sicht ein erster Schritt in Richtung TVöD getan, so Kurth, der die Schwierigkeit so beschreibt: "Wir müssen es so machen, dass das Haus nicht in eine wirtschaftliche Schieflage gerät." Deshalb sei das Wie auszuhandeln. "Meine Unterstützung haben Sie", verspricht er Pflegekräften und Co.

Als Ivo Garbe dann das Angebot der Arbeitgeberseite vorstellt, macht sich vielfach Ernüchterung breit. Den Vorschlag zur Entlastung, zur Arbeitszeitreduzierung quittieren etliche Kollegen mit höhnischem Gelächter. Vor allem aber: Das brennendste Problem, die Entgeltordnung des TVöD, bleibt ausgespart. Und damit die für viele Mitarbeiter entscheidende Frage der Eingruppierung, redet Garbe Tacheles. Entgeltordnung und Stufenplan seien für den Arbeitgeber "nicht verhandelbar". Sören Meierhöfer von der Abteilung Sterilisation und seine Kollegen bekräftigen: Die Eingruppierung sei die Kardinalfrage. Nach TVöD wären sie ein bis zwei Entgeltgruppen besser gestellt, was bis 700 Euro brutto im Monat ausmache. Junge Leute gingen nach Berlin. Dort werde auch besser bezahlt, heißt es.

"Wir brauchen dringend mehr Personal, mehr Planstellen", beschreibt Kregel ein Hauptproblem. Ein zu geringer Stellenplan und gleichzeitig ein hoher Krankenstand, zusammengelegte bzw. geschlossene Stationen, gesperrte Betten, so sehe die Praxis aus. Eine Kollegin ergänzt: "Wir sind eigentlich ein 500-Bettenhaus. Übers Wochenende jetzt können wir aber nur 355 Betten belegen, weil das Personal fehlt."

In den nächsten Wochen beraten die Verdi-Mitglieder das Angebot. Die Tarifkommission tagt am 26. August – Ergebnis offen.