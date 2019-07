Klostersommer-Probe machte Lust auf Mee(h)r

Erhard Herrmann

Plaue Lang und gern verweilte Theodor Fontane in Plaue, war begeistert von Schloss und der Seenlandschaft. Es ist also kein Zufall, dass das event-theater zum Brandenburger Klostersommer den Ort des Geschehens nach Plaue verlegt. Das Ensemble von "Kreuzfahrt MITFontane" lud deshalb zu einer Probeneröffnungs-Sommerparty auf Schloss Plaue ein und gab einen Vorgeschmack auf den diesjährigen Klostersommer.

Inszeniert wird er von Hildegard Reinecke. Regie führt Alexandra Wilke und Jeannette Goldmann sorgt für die passenden Kulissen. Heute würde man Theodor Fontane wohl als eifrigen Blogger oder Storyteller bezeichnen. "Fontane bediente die unterschiedlichsten literarischen und journalistischen Formate. Vom politischen Kommentar über das literarische Essay, Theaterkritik bis zur tagesaktuellen Kriegsberichterstattung. Auch beim Thema Essen war er ein Kulturmensch", erzählte Hank Teufer Geschäftsführer des event theaters.

Neben Hank Teufer, der sich als Fontane schon einen Namen gemacht hat, stellten sich auch die anderen Protagonisten Karen Schneeweiß (Emilie), Steffan Drotleff (Wiesike und Quitzow), Urban Luig (Friedhofsgärtner), Tobias Borchers (Friedrich von Görne) und Katharina Burges (Gesang) vor. Sie machten mit kurzen Szenen, Gesang oder Lesungen Lust auf den Klostersommer. Die Akteure zeigten hier schon ihre Spielfreude und Improvisationstalente wie Katharina Burges mit ihrer Soulstimme oder Tobias Borchers der das Publikum zum Thema Heimat befragte. Stand-up-Comedy auf Champions-League-Niveau bot Stefan Drotleff, der mit seiner spontanen dramatische Lesung der Gebrauchsanleitung für UHU Patafix Klebepads die Lacher auf seiner Seite hatte. Unterstützt wird das Ensemble beim Klostersommer von den Mitgliedern des Fördervereins Schlosspark Plaue e. V., die mit einem Rokoko-Chor zu sehen und zu hören sind. "Wir kreuzen bei unserer Theaterwanderung viele Orte, die Fontane besuchte. Auch die Akteure sind fast alle aus der Region. Origineller und realistischer geht es nicht", merkte Hank Teufer an.

Ausgangspunkt für die Kreuzfahrt auf der "Havelfee" ist der Seegarten in Kirchmöser. Am Bornufer beginnt dann die Wanderung auf den Spuren des Schriftstellers. Erster Halt ist die Adler-Apotheke. Von dort geht es über den Fontaneweg zur Pfarrkirche und schließlich über den Friedhof. Der Schlosspark schließt sich an. Im Schloss und unterwegs treffen die Theaterwanderer zudem auf den Schlossherrn, die räuberischen Quitzows, Carl Ferdinand Wiesike, Apotheker Zarnack, Arthur Schopenhauer, Emilie oder den Pastor, der von Pfarrer Christian Bochwitz gespielt wird. Am Born-ufer wird zum Abschluss von Fontane das Abendbuffet eröffnen. "Es wird ein spannendes und unterhaltsames Event. Sogar mit einem dramatischen Akt, bei dem eine Sängerin im Schlossteich versinkt. Die Gäste dürfen sich jetzt schon freuen", verspricht Hank Teufer.

Gesucht wird für diese Szene noch ein kleines Boot, ohne Loch. Wer einen Kahn bereitstellen könnte, kann sich beim Event-Theater melden. Für einige Veranstaltungstage des Klostersommer gibt es noch Karten. Mehr Informationen zum Programm und Tickets unter www.event-theater.de.