Sprengverbot bleibt noch länger bestehen

Hans Still

Zehlendorf (MOZ) Der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) wird das Sprengverbot auf unbestimmte Zeit aufrecht erhalten. Das sagte am Donnerstag NWA-Geschäftsführer Matthias Kunde auf Anfrage der MOZ. Grund für die Restriktion ist der weiterhin ausbleibende Niederschlag, der angesichts der übergroßen Trockenheit dringend nötig wäre. "Wir brauchen kräftigen Regen, ansonsten müssen wir vorerst beim Sprengverbot bleiben", so Kunde.

Zugleich bescheinigte der Geschäftsführer den angeschlossenen Familien großes Verantwortungsbewusstsein. Der in der Hitzeperiode gegen 17 Uhr spürbare Druckverlust in den Leitungen des NWA bleibe demnach aus. "Es halten sich die meisten Bürger an das Sprengverbot, aber eben nicht alle. Darauf weisen uns beispielsweise auch aufmerksame Nachbarn hin, wenn nebenan gesprengt wird." Die Zahl der Anzeigen halte sich im einstelligen Bereich.

Das Sprengverbot war am 26. Juni erlassen worden, weil durch die massiven Wasserabnahmen in den frühen Abendstunden der Wasserdruck in einigen Orten fast bis auf Null abgesackt war. Orte wie Zühlsdorf, Wensickendorf oder Teile von Wandlitz hatten mitunter weniger als 0.5 bar Druck auf der Leitung.