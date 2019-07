Alexander Plentz: "Ein gutes Bild erzählt eine Geschichte"

Weißer Schwan und gelbes Getreide: Der 34-Jährige liebt das Spiel mit Farbnuancen. Er will Stimmungen festhalten. Seine Bilder bearbeite er nur mit Bedacht, sagt er. © Foto: Alexander Plentz

Idyllische oder verlassene Fleckchen Erde hält der Hobby-Fotograf aus Oranienburg am liebsten mit seiner Kamera fest. © Foto: Alexander Plentz

Ein typisches Bild in Brandenburg: Kühe am Wegesrand. Neben Pferden sind es die am meisten fotografierten Tiere von Alexander Plentz. Für das perfekte Bild muss der Oranienburger ein wenig Sitzfleisch beweisen. © Foto: Alexander Plentz

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Eine gute Kamera sichert vielleicht ein technisch perfektes, aber noch lange kein ansprechendes Bild, das dem Blick des Betrachters länger als zwei Sekunden standhält. Alexander Plentz weiß das. "Für mich hat ein gutes Bild einen Spannungsbogen, es erzählt eine Geschichte", sagt der 34-jährige Oranienburger, der vor mehr als zwei Jahren seine Leidenschaft für die Fotografie intensivierte, sich Wissen über YouTube-Videos aneignete. Auf Instagram folgen ihm fast 4 000 Abonnenten. Auf der Fotoplattform vernetzt er sich, bekommt positives Feedback. Seine Lieblingsmotive findet er in der Natur, oft in Oberkrämer.

Im Gespräch mit Alexander – das Du zwischen dem gebürtigen Oranienburger und dem zugezogenen, 33-jährigen Reporter ist von Anfang an selbstverständlich – wird schnell klar: Er backt nach außen hin kleine Brötchen, ist bescheiden. Mit dem Handwerk eines Brotmachers habe er nichts am Hut. "Karl-Dietmar Plentz ist mein Großcousin, aber Bäcker wollte ich nie werden." Blende, ISO-Wert, Verschlusszeit – das ist sein Metier. Er arbeitet im Marketing einer Hennigsdorfer Softwarefirma. "Grafik, Layout, Bildschnitt: Das interessiert mich." Natürlich ist er für die Firmenfotos zuständig. Als Kleinunternehmer baut er zudem Websites und unterstützt andere im Marketingbereich. Doch seine Leidenschaft spielt sich abseits des Büros ab – in der Natur Brandenburgs. "Meine Heimat ist wunderschön", sagt er.

Alexander gestaltet mit Licht seine Fotos wie andere mit Farbe weiße Leinwände. "Licht ist alles", sagt er. "Die gleichen Orte haben deshalb immer einen anderen Zauber." Je nach Wetterlage, Tages- und Jahreszeit. Oft zieht es ihn auf die Felder von Oberkrämer. Oder in andere Landkreise. Am Wochenende geht er wandern. Immer mit dabei: seine Kamera. Keine schwere Spiegelreflex-, sondern eine leichte Systemkamera. Seinen Stil habe er gefunden. "Es ist ein bisschen mehr Bonbon und ein bisschen mehr Dramatik." Was er meint: leuchtende, kontrastreiche Farben, stimmungsvolle Motive, die Weite zeigen und Nähe herstellen, indem sie das Auge auf einen bestimmten, scharf fokussierten Punkt lenken. "Visuell bin ich wohl durchs Kino geprägt." Der Hobby-Fotograf bearbeitet seine oftmals nach einer Symmetrie ausgerichteten Bilder nach seinen Touren zu Hause. Eine "zarte Optimierung" nennt er das. "Ich entwickle das Foto." Um die gesehene Stimmung hervorzuheben.

Abitur am Oberstufenzentrum Oranienburg, Zivildienst in der Altenpflege, Ausbildung als Finanzkaufmann. Die kunstvolle Naturfotografie scheint wie ein Ausgleich zum eher durchschnittlichen Werdegang des Oranienburgers zu sein. "Ich will noch viel ausprobieren", sagt er. Ein Fotoprojekt hat er zumindest schon gedanklich im Visier: Geschichten über Brandenburger fotografisch sowie mit Stift und Papier festhalten. Wie die eines Fischer, den er kennt. "Nach der Wende ging es für ihn bergab. Jetzt ist er Alkoholiker und macht trotzdem weiter. Das passt zwar nicht zur sauberen Instagram-Welt, aber das sind Brandenburger Schicksale, die ich gern festhalten würde."