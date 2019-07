Gegen Liebeskummer ist ein Kraut gewachsen

Jürgen Liebezeit

Ort (MOZ) Überrascht von der Pflanzenvielfalt im Tegeler Fließtal waren die Teilnehmer unserer Kräuterwanderung für Leser. Die ausgebildete Phytopraktikerin Petra Wolf aus Schildow stellte ihnen am Donnerstag fast 60 verschiedene Pflanzen vor, erklärte die Wirkung von vielen Heilkräutern und erläuterte die Herkunft des Namens. So soll zum Beispiel der Tee vom Herzgespann bei Liebeskummer helfen. Das gelbe Laabkraut wurde früher schwangeren Frauen unters Bett gelegt um die Geburt zu erleichtern,. "Deshalb wurde es auch ‚Unser lieben Frauen Bettstroh’ genannt. Hautwarzen können mit dem Saft vom Ackerschöllkraut behandelt werden. "Die verschwinden dann", erklärte Petra Wolf, die im Sommer mehrmals in der Woche Gruppen in die Botanik führt.

Überrascht waren unsere Leser, dass die Samen von Brennnesseln leicht nussig schmecken und die Blätter des Kompass-Lattichs sich nach Norden und Süden ausrichten. "Daran können sich Wanderer orientieren. Aber leider klappt das nicht immer, denn manchmal zeigen die Blätter auch in eine andere Richtung", warnt Petra Wolf. Der "Klappertopf" (Rhinanthus) brachte sogar etwas Musik in die Gruppe. Ihren deutschsprachigen Trivialnamen verdanken die Pflanze ihren reifen Früchten, in denen die Samen laut vernehmlich klappern, wenn sie bewegt werden. Klappertöpfe zapfen die Wurzelsysteme anderer Pflanzen an. Die von Landwirten aufgrund ihres geringen Futterwertes oft als "Unkraut" gewerteten Pflanzenarten werden im Volksmund auch Milchdieb oder Milchschelm genannt, da die Pflanzen in Nachbarschaft der Halbschmarotzer weniger gut gedeihen. Dass aus der Wegwarte, die Heilpflanze des Jahres 2020 wird, schon im 18. Jahrhundert Kaffeeersatz, auch bekannt als Muckefuck, produziert wurde, war für viele Teilnehmer neu. Eindringlich gewarnt hat Petra Wolf davor, Pflanzen zu verwenden, die nicht genau bestimmt wurden. So können unerfahrene Sammler die Wilde Möhre leicht mit dem Schierling verwechseln. Der weiß blühende Schierling gehört zu den giftigsten einheimischen Arten der Doldengewächse. Er wächst auch in unserer Region.