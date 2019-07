Umzugswagen schon bestellt

Matthias Henke

Gransee Ende des Monats wird es ernst. Da die Granseer Kita "Zwergenland" saniert und erweitert werden soll, ziehen Kinder und Erzieherteam in die Räume der alten Schule am Klosterplatz.

Im Inneren des Hauses wurden dafür bereits die Voraussetzungen geschaffen. "Innerhalb des Gebäudes sind wir mit den nötigen Umbauarbeiten fertig", sagte Gransees Bauamtsleiterin Roswitha Suckrow. Laut Gerüstbaufirma werde in der nächsten Woche dann die Gerüsttreppe gestellt, die als Fluchtweg dienen soll, so Suckrow weiter. Dann seien noch einige Formalien zu erledigen, etwa die Anzeige der Nutzungsaufnahme beim Bauordnungsamt. Während der Schließzeit der Kita vom 22. Juli bis 2. August werde schließlich der Umzug von der Straße des Friedens an den Klosterplatz vonstatten gehen, Möbel und kindgerechte Sanitärobjekte an ihren neuen Bestimmungsort gebracht. Sie gehe davon aus, das bis dahin auch die Betriebserlaubnis des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vorliege und nahtlos mit der Betreuung am neuen Standort fortgefahren werden könne, so Suckrow weiter. Etwa für zwei Jahre werden die Zwerge dort ihr Quartier haben.

Die Abteilungsleiterin Ordnung/Kita/Schulen, Karin Schröder, betonte, dass bis zum letzten Tag vor der Schließung der normale Betrieb am alten Standort sichergestellt werden soll. Bestimmte Räumlichkeiten am neuen Standort seien aber bereits weitestgehend vorbereitet worden, etwa die des Hausmeisters. Nicht verborgen geblieben dürfte Passanten, dass an den Eingangstüren auch bereits Hinweisschilder angebracht worden sind, in welchen Räumen und welchem Geschoss künftig die einzelnen Kitagruppen untergebracht sind. Das hilft auch dabei, dass beim Umzug alles so zügig wie möglich über die Bühne gehen kann. Mittels Karten und farbigen Symbolen an den einzelnen Kartons und Möbelstücken werde sichergestellt, dass alles im richtigen Raum landet, so Schröder. Sie gehe davon aus, dass der 22. und 23. Juli noch dafür genutzt werden, um am alten Standort zusammenzuräumen und ab 24. Juli dann alles zur alten Schule gebracht wird. "Ein großes Dankeschön bei alledem gilt natürlich dem Team und den Eltern", betonte sie.

Bauarbeiten ausgeschrieben

Derweil werden Sanierung und Anbau des Standortes an der Straße des Friedens nun sukzessive ausgeschrieben. Bis Ende der 30. Kalenderwoche haben etwa Unternehmen die Möglichkeit, sich für Abbruch- und Rückbauarbeiten sowie Schadstoffsanierung zu bewerben, die Mitte/Ende September beginnen soll. Unter anderem sind 450 Meter Rohrleitungen, 300 Meter Elektroleitungen und 550 Quadratmeter Fußbodenaufbauten zu entfernen sowie noch einiges mehr, bevor neue technische Infrastruktur installiert werden kann.