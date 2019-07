Tausende amüsieren sich beim Stadtfest

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bis auf eine 15-minütige Regendusche am Nachmittag, meint es Petrus bisher trotz aller Prognosen gut mit dem Bunten Hering. Seit dem Vormittag flanieren Tausende über den Brunnenplatz, rund um das Rathaus und an der Oder entlang.

Karussells und Riesenräder drehen ihre Runden und halten den Bunten Hering in Schwung. In der Bischofstraße duftet es nach allerlei Gegrilltem. Für jeden Geschmack ist an den Imbissen und Foodtrucks etwas dabei: ob Currywurst, Langos oder Veggieburger. Am Holzmarkt donnerten um halb zwölf erstmals die Kanonen, als Laiendarsteller des Vereins Frey Faehnlein historische Szenen aus einem Fontane-Roman spielten. Am Vormittag hatte außerdem der Hanseclub Wirtschaft zum deutsch-polnischen Frühschoppen in den Garten des Kleist-Museums eingeladen. Stadtpolitiker und Unternehmer aus beiden Städten kamen bei kühler Weißweinschorle und Apfelsaft in lockerer Runde ins Gespräch. Zu Gast waren auch Vertreter anderer befreundeter Doppelstädte aus Europa.

Bereits am Freitagabend war die Stimmung entspannt. "Alles blieb weitgehend friedlich, es gab keine besonderen Vorkommnisse", hieß es von der Polizeiinspektion Oder-Spree am Sonnabendnachmittag. Robert Reuter, Cheforganisator von der Messe- und Veranstaltungs GmbH, berichtete von einer Prügelei zwischen zwei Frauen am Rande des Marktplatzes, der Sicherheitsdienst war jedoch schnell vor Ort, um zu deeskalieren. Abgesehen davon zog Reuter am Nachmittag ein sehr positives Zwischenfazit. Denn das Wetter spielte mit – allen Voraussagen zum Trotz. "Hätte mir am Freitagnachmittag jemand gesagt, dass mich um 17.30 Uhr jemand nach einer Sonnenbrille fragt, ich hätte ihm nicht geglaubt." Stunden zuvor hatte wegen Dauerregens sogar die Eröffnung auf der Stadtbrücke in Frage gestanden.

Bilderstrecke "Bunter Hering" - am Freitag Bilderstrecke öffnen

Beim Konzert von Anna Loos auf der Stadtwerkebühne am Abend war der Marktplatz dann gut gefüllt. Vor der Bühne tanzten und klatschten die Besucher stimmungsvoll zur Musik der gebürtigen Brandenburgerin mit. Kurz nach 23 Uhr setzte Regen ein. Viele blieben trotzdem bis Mitternacht zum Höhenfeuerwerk mit musikalischer Begleitung. "Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit waren nicht alle Effekte gut zu sehen. Aber so etwas lässt sich nicht beeinflussen", sagt Robert Reuter.

Als "eines derHauptprobleme" bezeichnet Reuter die schlechte Verkehrsanbindung aus Richtung Berlin. Wer vom Berliner Hauptbahnhof nach Frankfurt mit der Bahn fahren möchte, muss an diesem Wochenende zwischen eineinhalb und zweieinhalb Stunde Zeit einplanen. Der RE 1 fährt erst ab Erkner. Als Alternative schlägt die Bahn eine Route über Eberswalde mit dem RB 60 vor.

Wer es jedoch erst einmal bis in die Doppelstadt geschafft hat, darf sich auch heute Abend auf viele, vor allem musikalische Highlights freuen. Auf der Stadtwerkebühne spielen die Rockmusiker von Nazarath (20.30 Uhr). Außerdem legt Kult-DJ Dr. Motte (22 Uhr) auf. In Slubice auf der Hauptbühne am Kreisel tritt mit Beata Kozidrak ab 22 Uhr eine Legende der polnischen Musikszene auf. Ab Mitternacht darf dort zu Disco-Polo-Musik der Gruppe Masters getanzt werden.

Mit einem Programm geht der Bunte Hering auch am Sonntag weiter. Die Partnerstädte präsentieren sich am Marktplatz (11 Uhr), auf der Oder steigt das Couchsurfing der Wowi (12 Uhr). Auch das Entenrennen (13 Uhr, Holzbrücke Uni-Mensa) darf nicht fehlen. Zum Abschluss um 18 Uhr spielt traditionell das Staatsorchester auf der Stadtwerkebühne.