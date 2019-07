Italiener lassen Schweden-Pop wieder aufleben

Matthias Henke

Gransee "ABBA – The Tribute Concert" ist Anfang kommenden Jahres, konkret am 15. Februar, in Gransee zu erleben.

Die Show fängt die Faszination der schwedischen Band, die 1974 mit "Waterloo" den Pop-Olymp eroberte, und der dazugehörigen Ära perfekt ein, heißt es werbend in einer Ankündigung. Die Gruppe "Abbamusic", bestehend aus acht italienischen Vollblutmusikern, lasse die großen Hits detailgetreu erklingen. Tickets für diese Veranstaltung in der Dreifelder-Halle an der Oranienburger Straße sind derzeit ab 30 Euro (inklusive einem Frühbucherrabatt in Höhe von 15 Prozent) auch in der Geschäftsstelle der Gransee-Zeitung, Rudolf-Breitscheid-Straße 67, in Gransee zu haben.