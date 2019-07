Busverkehr Oder-Spree erweitert Liniennetz

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Stangen stecken schon in der Erde, nur die Haltestellenschilder fehlen noch: Die Busse der Fürstenwalder Stadtlinie 414 werden ab 5. August eine 7,5 Kilometer längere Route zurücklegen. Erstmals kurven die Fahrer dann um die eigens angelegte Wendeschleife vor der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge "Am Fuchsbau", um wenige Meter weiter an der gleichnamigen Haltestelle zu stoppen. Die befindet sich an der Rückseite der Sommerrodelbahn.

"Wir tragen damit der Entwicklung in Fürstenwalde Süd Rechnung", sagt Jürgen Ansorge, der Geschäftsführer der Busverkehr Oder Spree GmbH (BOS). Zum einen entstanden und entstehen in der Ketschendorfer Feldmark neue Ein- und Mehrfamilienhäuser. Zum anderen würden Industrie und Einkaufseinrichtungen besser angebunden. "Und", sagt Ansorge, die Linie trägt dazu bei, die hohe Konzentration an Fahrgästen im Innenstadtbereich "zu entzerren".

Am Fuchsbau wird der 414er Bus von Montag bis Freitag, zwischen 7 und 18 Uhr, immer zur vollen Stunde abfahren. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. Über die Saarower Chaussee rollt er dann in die Bahnhofstraße. "Hier wollen wir demnächst noch eine weitere Haltestelle einrichten", sagt Ansorge, während er die Route mit seinem Teamleiter Karsten Plink abfährt. Alle 300 bis 500 Meter müsse es im City-Bereich einen Stopp geben. In der Bahnhofstraße ist die Distanz deutlich größer.

In der Langewahler Straße stoppt der 414er künftig auch auf Höhe Charlotte-Apel-Straße. Die Haltestelle gibt es seit 2018 – bislang wird sie nur von Regional-Linien angefahren. Über die Wassergasse geht es dann in Scholl- und Kirchhofstraße.

Stopp vor der Grundschule

Vor der Fontanegrundschule wartet eine weitere Neuerung: Künftig gibt es dort die Haltestelle Holzstraße. "Der Schwimmbus hat schon hier gehalten", sagt Ansorge. Doch nun wird es ein offizieller Stopp. Allerdings nur in Richtung Norden. Auf der anderen Straßenseite habe es keine Erlaubnis gegeben, "weil die Radler ungebremst von der Brücke kommen und das zu gefährlich wäre", erklärt der BOS-Chef. Bevor der Halt realisiert werden kann, müsse die Fahrbahn breiter werden.

Über die Seelower Straße und den Bahnhof erreicht der 414er-Bus dann seine alte Route. Durch die Erweiterung wird diese 7,5 Kilometer länger. Übers Jahr summiert sich dies auf rund 65 000 Kilometer, sagt Ansorge. Einen neuen Gelenkwagen, Bruttopreis rund 350 000 Euro, kaufte der BOS dafür bereits im Dezember. Zudem sind zwei Fahrer nötig, um die zusätzlichen Kilometer anbieten zu können. "Die Personal-Akquise ist das größere Problem", sagt der Geschäftsführer. Von 110 auf 112 Busfahrerstellen wuchs das Unternehmen. Alle sind besetzt, aufgrund dauerkranker Kollegen sogar einige mehr.

Kauf von 17 Bussen

Seine Fahrzeugflotte will der BOS Ende Oktober mit zwei weiteren 18 Meter langen Gelenkbussen modernisieren. Zwei 12-Meter-Busse werden ausgemustert. Aktuell umfasst der Fuhrpark 92 Busse. "Laut Verkehrsvertrag muss ein Bus 14 Jahre lang fahren", weiß Ansorge. Immer ist das nicht möglich. 2021 kauft der BOS 17 neue Wagen. "Das geschieht im Zusammenhang mit dem Thema Barrierefreiheit", ergänzt er. Mehrere Millionen Euro werden dafür fließen.

Angesichts dieser Aufgaben hat Jürgen Ansorge für Ideen, wie das 365-Euro-Jahresticket, das Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) für den Nahverkehr ins Spiel brachte, wenig übrig. Mit einem Wort fasst der BOS-Chef zusammen, was er davon hält: Nichts. "Es sei denn, die Politik steht dann auch zu ihrer finanziellen Verantwortung", schränkt er ein.