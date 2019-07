Landrat besucht Hobbyschauspieler

Simone Weber

Rathenow Während seines Besuchs der Kreisstadt schaute Landrat Roger Lewandowski unlängst auch beim "Lichtblick" genannten Theaterverein vorbei. Der Vereinschef ist dem Landrat kein Unbekannter, da Stefan Schulz-Raupach Mitarbeiter der Kreisverwaltung ist. Die Schauspielerei ist die große nebenberufliche Leidenschaft. Der Landkreis profitierte davon bereits, als sich Schulz-Raupach und andere "Lichtblick"-Aktive für ein Image-Video zum Fontane-Jahr zur Verfügung stellten.

"Unser Verein hat 2004 seine Heimat am Körgraben gefunden und ist vor fünf Jahren innerhalb des Quartiers ein paar Häuser weiter gezogen", erzählte Stefan Schulz-Raupach seinen Besuchern. Der Landrat hatte Bürgermeister Ronald Seeger mitgebracht. "Seit Gründung im Oktober 1996 hatten wir unseren ersten Vereinssitz im Kulturhaus, zogen danach in die Scholl-Schule und danach in eine Baracke in der Goethestraße."

"Lichtblick" gestaltet mit seinen etwa 20 Vereinsmitgliedern jährlich ein Erwachsenen-Theaterstück im Frühjahr, in der Adventszeit gibt es ein Familienmärchen. In diesem Jahr wird am 8./9. Dezember der Kinderbuch-Klassiker "Das Dschungelbuch" aufgeführt. Über zehn Jahre lang, bis 2017, ermittelte Schulz-Raupach als Inspektor Hinkemüller im jährlichen Krimidinner. Die "Lichtblick"-Inszenierungen, oft vor nahezu ausverkauften Rängen, werden im Kulturzentrum gezeigt. Gastspiele führten den Verein zuletzt nach Stölln und vor einigen Jahren ins Gymnasium nach Nauen und zum Ketziner Fischerfest.

Der Verein besitzt einen Kostümfundus mit inzwischen rund 1.000 Elementen. "In diesem Raum fühle ich mich am wohlsten", so Schulz-Raupach. Hier könne er herrlich in die Geschichte abtauchen. Zum Fundus gehören Kostüme von Geistlichen, Adligen, historischen Figuren und allen möglichen Märchenfiguren und Tieren. Etwas aussortieren klappt nur, wenn der Vereinschef nicht anwesend ist.

"So ein großer Fundus ist ja fantastisch und richtig interessant. Hier könnte ich mal in der Mittagspause vorbeischauen", scherzte der Landrat. Gemeinsam mit dem Bürgermeister schaute sich Lewandowski auch einen rund dreiminütigen Beitrag des rbb-Magazins "zibb" an. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg drehte aus Anlass des 800-jährigen Stadtjubiläums 2016 in der Stadt, auch über "Lichtblick".

Am 24. August, 18.00 Uhr, führt der Verein sein diesjähriges Erwachsenenstück noch einmal auf. Titel: "Wenn der Nachbar dreimal klingelt". Dann aber unter freiem Himmel auf dem Gelände des Rathenower Wassersportvereins. Karten gibt es an der Abendkasse.

Mehr Informationen zum Verein, zu Terminen und Möglichkeiten der Mitwirkung gibt es online auf www.theater-lichtblick.de.