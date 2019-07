Veltens Bahnhof ist erst im Herbst komplett

Roland Becker

Velten (MOZ) Bereits zum dritten Mal hat die Deutsche Bahn den Termin verschoben, an dem die Überführung zu den Bahnsteigen samt der drei Fahrstühle fertig sein sollen. Ein Bahnsprecher teilte auf Nachfrage mit: "Der genannte Zeitplan ist nicht mehr aktuell." Nach Oktober 2018, Frühjahr 2019 und Juli dieses Jahres ist nun vom Herbst die Rede.

Die Überführung, die die beiden Aufgänge mit dem Bahnsteig verbindet, soll "voraussichtlich Ende August fertiggestellt sein. Im Anschluss wird die Personenüberführung freigegeben", so der Sprecher. Ehe die Fahrstühle genutzt werden können, wird es nochmals einige Monate mehr brauchen. Nach den jetzigen Plänen sollen sie "bis zum Herbstende in Betrieb genommen werden". Offiziell endet diese Jahreszeit am 21. Dezember. Selbst wenn die jetzt vorgestellten Zeiträume eingehalten werden, wird der Bahnhof mehr als ein Jahr später fertig, als es zu Baubeginn im Januar 2018 versprochen wurde.

Derzeit werde an der Treppenüberführung der Blitzschutz eingebaut. Dies dauere bis Ende August. Dass die Inbetriebnahme der Fahrstühle nochmals etwa drei Monate länger brauche, habe damit zu tun, "dass das beauftragte Unternehmen erst nachlaufend zur Teilfertigstellung der Überführung aktiv in die Bauphase starten kann", so der Bahnsprecher.

Eine am Dienstag gestellte Nachfrage, worin die Ursache für die neuerliche und massive Verlängerung der Bauzeit liege, ließ die Deutsche Bahn bis Sonntag unbeantwortet.

Zu Beginn der Bauphase wurde von Baukosten in Höhe von fünf Millionen Euro gesprochen. Mit gut drei Millionen Euro fördert das Land die Modernisierung der völlig maroden Bahnanlagen. Den Aufzug am Zugang Kreisbahnstraße musste die Stadt finanzieren. Die Bahn hatte sich darauf berufen, nur einen Fahrstuhl zur Stadt hin installieren zu müssen.

2016 wurden auf dem Veltener Bahnhof täglich 1 700 Menschen gezählt. Einen Schub bekäme die Station erst durch den S-Bahn-Anschluss.