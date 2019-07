Stern Combo Meißen gibt Konzert im Dom

Elke Lang

Fürstenwalde (MOZ) Die große Domorgel mit vollem Werk, also allen gezogenen Registern, ist nichts gegen den gewaltigen Klang, der am Freitagabend die Luft in der hohen Kirchenhalle erzittern ließ. Die Stern Combo Meißen, die sich auf ihrer Jubiläumstour zum 55. Geburtstag befindet, wartete im Gotteshaus mit zwei Schlagzeugern, zwei Keyboardern, die immer wieder neue elektronische Klangeffekte hervorbrachten, einer Bassgitarre und Gesang auf.

Gleich mit ihrem ersten Stück fesselten die Musiker ihr Publikum mit hämmernden Rhythmen und rissen es zu einem Sturm der Begeisterung hin. Dann war es plötzlich ganz still, und man wurde sich des sakralen Gebäudes bewusst, in dem man sich befand. "Gib der Zeit einen Raum", so sang Manuel Schmid, einer der Keyboarder, solo.

Wer macht das schon, so ganz allein, völlig ohne Begleitung auf der Bühne singen! "Gib der Zeit einen Platz, wo sie Freiheit finden kann", war die durchaus auch christliche Botschaft, in welche sich Keyboarder Sebastian Düwel mit der großen Kirchenorgel einflocht. Schließlich stimmte auch die Band in dieses emotional bewegende Werk ein.