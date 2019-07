Jörn Tornow

Briescht (MOZ) Beim 2. Jägerfest in der Alten Försterei am Sonntag in Briescht gab es Greifvögel hautnah zu erleben. Willi Scholz (11) aus Lübbenau hielt einen Turmfalken. Damit der Vogel nicht ausbüxt, hatte Julia Boehlke vom Verein Wald-Jagd-Naturerlebnis ihn fest an der Leine. Uhu, Waldkautz, Steinkautz, Sakerfalke und Wüstenbussard wurden gezeigt.

Im Biergarten spielten die Gaudi Buam aus Glienicke, die Leipziger Jagdhornbläser St. Hubertus, der Bahrensdorfer Hörnerklang und die Illingsberg Bläser aus Kossenblatt, so dass durchweg Musikprogramm zu hören war. Dazu gab es Fleisch und Wurst vom Wild sowie Getränke. Die Jägerschaft Trebatsch organisierte auch eine Vorführung von Jagdgebrauchshunden.