Der neue Chef am Dorfteich

Sophie Schade

Glienicke Der Trödelmarkt am Glienicker Dorfteich lebt. Nachdem Erich Schumacher Ende 2018 die Leitung des Marktes nach 23 Jahren abgeben wollte, wurden Befürchtungen laut, dass Glienicke damit die längste Zeit einen Trödelmarkt gehabt hätte. Nun hat sich der Löwenberger Stephan Meyer-Breitländer dieser Aufgabe angenommen – mit Erfolg.

Stephan Meyer-Breitländer liebt alte Dinge. Er fährt einen Ford Mustang Cabrio, Baujahr 1968. Auch alte Möbel haben es ihm angetan. "Es ist erschreckend, dass Handwerkskunst in unserer Wegwerfgesellschaft nicht mehr so geschätzt wird", sagt er. Ende 2018 bot sich ihm eine Möglichkeit, diese Leidenschaft noch intensiver als bisher auszuleben. Als er in dieser Zeitung las, dass für den Glienicker Trödelmarkt ein neuer Leiter gesucht wird, fackelte er nicht lang und bewarb sich um den Posten. Dass er ein Organisationstalent ist, hatte er da längst bewiesen: Der Veltener Bernsteinsee war stolze 23 Jahre lang das Revier des passionierten Wassersportlers. Dort hatte er früh den Trend erkannt und mit einer Wasserskianlage eine Lücke im Berliner Umland geschlossen. Auf Dauer sei die dortige Arbeit aber auch ein echter Knochenjob gewesen, schaut er zurück: "Gerade in den Sommerferien. Sieben Tage die Woche, bei 30 Grad und mehr, das geht an die Substanz, man wird schließlich auch nicht jünger." Es sei auch zunehmend schwieriger geworden, geeignete Mitarbeiter zu finden, meint er. Davon allerdings sprach Andreas Haase, einer der jetzigen beiden Betreiber, nicht, als er im vorigen Monat zum 25. Jubiläum des Wasserski- und Wakeparks einlud.

Dass Meyer-Breitländer ein Organisationstalent ist, hatte sich in Oberhavel herumgesprochen. Darauf konnte er bauen, als er sich um die Leitung des Glienicker Trödelmarktes bewarb und damit Erfolg hatte. Dreimal durfte er noch Erich Schumacher als Regisseur des Marktes über die Schulter schauen. Seit März dieses Jahres ist er nun selbst einmal im Monat gefragt. Seine Frau Kerstin kümmert sich am Vormittag um die Anmeldung der 60 bis 70 Händler, er regelt die Verteilung der Stände. Die Leuchtweste hat er von seinem Vorgänger übernommen, damit er als Ansprechpartner für Käufer und Verkäufer jederzeit gut zu erkennen ist.

Die schöne Umgebung am Dorfteich und die freundliche Klientel hätten ihm den Einstieg in seine Aufgabe sehr leicht gemacht. Auch wenn, bedingt durch die Sommerferien, an diesem Sonntag etwas weniger Besucher als gewöhnlich unterwegs waren, tummelten sich immer noch viele Menschen mit verschiedensten Wünschen in dem schmalen Gang, an dem die Händler ihre Tische aufgebaut hatten. Das reichte von der Familie, deren jüngster Sohn gerade seine erste, gebrauchte Gitarre erstanden hat, bis zu Seniorinnen auf der Suche nach neuer Kleidung oder Schmuck. Und mittendrin ein gut gelaunter Stephan Meyer-Breitländer in der quietschgelben Weste, der die Lage bestens im Griff hat.