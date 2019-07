Tausende feiern im Fürstenberger Stadtpark

Matthias Henke

Fürstenberg (MOZ) Für die einen ist es ein Volksfest, dass man auf keinen Fall verpassen darf. Für Touristiker ist es noch etwas mehr, nämlich eine ideale Möglichkeit, für die Region die Werbetrommel zu rühren. Das vom Organisationsteam auf die Beine gestellte Programm trug das Seinige dazu bei, das gute Wetter den Rest.

"Es war ein fantastisches Fest, das haben uns auch die Reaktionen der Gäste gezeigt", resümierte Cheforganisator Olaf Bechert am Sonntag, der mit seinem Team auch neue Wege beschritt. So fand am Sonntag erstmals ein Familientag statt, um die Veranstaltung wieder um einen dritten Tag zu ergänzen. "Wir hatten vergangenes Jahr damit begonnen, mit einem Frühschoppen den Sonntag wieder etwas aufzubauen.

Die Reaktionen waren durchweg positiv". Wie viele Besucher zu verzeichnen waren, vermochte Bechert noch nicht zu sagen. Die Abrechnung erfolge erst noch. "Nimmt man alle drei Tage zusammen, könnten es aber an die 10 000 gewesen sein", wagte er eine Prognose. Entscheidender für ihn seien jedoch weniger die Zahlen, als die Tatsache, dass das Fest von Anfang bis Ende gut frequentiert gewesen sei. Es habe auch schon Jahre gegeben, in denen am Vormittag die Besucherschar noch etwas übersichtlich gewesen sei. Davon konnte dieses Mal keine Rede sein. Auch die Kooperation mit der Schützenzunft habe sich bewährt.

Nicht ganz frei von Misstönen war indes die offizielle Eröffnung. Dass Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD), von Fürstenbergs Stadtverordnetenvorsteherin Ilona Friedrich (CDU) auf das lang ersehnte neue Feuerwehrfahrzeug angesprochen, den Wasserstädtern riet: "Einfach einen Antrag stellen und einen entsprechenden Eigenanteil in den Haushalt einstellen" und dazu das Motto der Imagekampagne des Landes: "Brandenburg. Es kann so einfach sein" zitierte, wollte Friedrich nicht auf sich sitzen lassen. Seit Jahren habe Fürstenberg entsprechendes unternommen, bislang vergebens, machte sie Schröter gegenüber deutlich.