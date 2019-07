Name von poetischem Klang

Steffen Göttmann

Hohensaaten (MOZ) Vermutlich mit einem Linienschiff, das je nach Wasserstand auf der Oder verkehrte, reiste der Schriftsteller Theodor Fontane im Juni 1862 von Frankfurt nach Schwedt. Drei Tage dauerte die Fahrt. Seine Erlebnisse und Beobachtungen sind in seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" zu finden. Irene Heinrich, Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Hohensaaten, verarbeitete die Oderfahrt in einer Ausstellung. Sie malte den Verlauf der Oder an eine Wand eines der Ausstellungsräume und dokumentierte den Verlauf mit Fontanes Zitaten und Ansichtskarten aus der Zeit.

Fontane-Lob als Inspiration

Anlass für die Ausstellung war, dass der Dichterfürst Hohensaaten, Raduhn und Hohen-Kränig als "Namen von poetischem Klang und Schimmer" bezeichnete. Ein solches Lob fordert im Fontane-Jahr geradezu zu einer Ausstellung heraus. Als "weniger poetisch", aber doch von "gutem Klang" empfand er "Güstebiese" und "Lietzegöricke". In Schwedt legte das Schiff am Markgrafenschloss an, etwa dort, wo sich heute die Uckermärkischen Bühnen befinden. In Schwedt enden Fahrt und Bericht. Immerhin drei Ansichtskarten aus Familienbesitz konnte Irene Heinrich von Hohensaaten auftreiben. Eine davon zeigt die alte Schleuse von 1953. Die neuen Schleuse entstanden um 1912/13.

Eine unerwartete Schenkung inspiriert den Heimatverein zu neuen Forschungen. Ein Hohensaatener schenkte ihm eine gut erhaltene Fahne, die an ein Straßenfest von Bau und Zoll 1970 erinnert. Bei uns gab es viele Straßenfeste, sagte Irene Heinrich. Die jeweiligen Veranstalter stellten unterhaltsame Programme zusammen, die Stimmung war gut wie ein Fotoalbum mit Schwarz-Weiß-Bildern beweist. Die Vereinsmitglieder können sich gut eine Ausstellung zu diesen Straßenfesten vorstellen.

Fast alle Besucher des Sommerfestes am Sonnabend fanden auch den Weg in die Ausstellungsräume. Die Exponate sind von Hohensaatenern zusammen getragen worden und erinnern an die Geschichte des Dorfs an der Schnittstelle von Oder, Alter Oder und Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße. Die Geschichte hat viel mit Wasser zu tun, weshalb in den Ausstellungsräumen auch Schiffsmodelle vom Oderberger Binnnenschifffahrtsmuseum zu besichtigen sind.

Für gute Stimmung beim Fest sorgte der Alleinunterhalter Wolfgang "Schulle" Schulz aus Brandenburg/Havel, der mit Akkordeon und seiner Stimme deutsche Volks- und Unterhaltungslieder zum Besten gab.

Dass das Sommerfest zum einem Selbstläufer geworden ist, beweist die Tombola. "Wir haben bereits alle 100 Lose verkauft", meldete der Vereinsvorsitzende Arno Heinrich bald nach der Eröffnung. Die Preise seien Spenden in der Regel von Vereinsmitgliedern, der Erlös von 50 Cent pro Los wie aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kam der Vereinskasse zu gute. Mit 120 Mitgliedern ist der Heimatverein Hohensaaten einer der größten Verein der Stadt.