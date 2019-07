AfD feiert Björn Höcke

Ulrich Thiessen

Cottbus. (MOZ) Ein richtiger Star lässt auf sich warten. So gesehen mussten auch die mehr als 500 Anhänger der AfD am Samstag in Cottbus lange bei Sonne und Regenschauern auf ihren Hauptredner warten. Wer das sein würde, war schon zu Beginn der Veranstaltung klar. Sobald der Name des Thüringer Landeschefs fiel, skandierte die Menge Höcke, Höcke, Höcke.

Den Auftakt aber macht der Brandenburgische Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Andreas Kalbitz. Er sprach von politischem Siechtum der Regierungsparteien in Brandenburg. Es sei höchste Zeit für eine blaue Wende, die im Osten beginnen wird und dann den Westen erreiche. Die AfD sei keine Protestpartei, sondern eine Problemlösungspartei.

Lebhaften Applaus erntete er als er erklärte, dass in Cottbus die Lebensqualität verloren gegangen sei. Flüchtlinge würden besser versorgt als deutsche Rentner nach 40 Jahren Arbeit. Es sei höchste Zeit für eine "gesunde Verschiebung", sagte Kalbitz und forderte für seine Partei "Mitverantwortung" ein. Wie die aussehen soll, ließ er offen.

Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD, erklärte, dass Streit in seiner Partei nie zu einer Spaltung führen werde. Die Debatte der vergangenen Woche darum sei eine Medienerfindung. Provoziert hatte sie Björn Höcke auf dem Kyffhäusertreffen, als er vor Anhängern des rechtsnationalen Flügels das Ende des jetzigen Vorstandes ankündigte. Darauf ging Meuthen, der zu diesem Vorstand gehört, nicht ein. Allerdings kam es in Cottbus auch nicht zum versöhnenden Handschlag mit Höcke, weil der eine schon davonfuhr bevor der andere eintraf.

In der Zwischenzeit wurde das überwiegend ältere Publikum mit Musik von den Prinzen, Karat und Udo Jürgens beschallt. Bier, um die Wartezeit zu verkürzen, gab es nicht. Die Stadt Cottbus hatte ein Ausschankverbot erlassen.

Wo sich Kalbitz und der sächsische Landesvorsitzende, Jörg Urban, noch rhetorisch zurück hielten, zog Björn Höcke vom Leder. Die Altparteien hätten die Demokratie zerstört. Es fühle sich schon wieder an wie in der DDR, rief der gebürtige Nordrhein-Westfale. "Dafür haben wir nicht die friedliche Revolution gemacht", vereinnahmte der die Wendezeit für seine Partei und forderte, die Wende am Wahlabend durch die Stimmen für die AfD zu vollenden.

Die Anwesenden jubelten, als er rief, der Verfassungsschutz solle die "Herrscher des Unrechts" in der Potsdamer Staatskanzlei und im Bundeskanzleramt beobachten. Den Menschen würde durch die Zuwanderung die Heimat genommen. Das sei ein Verstoß gegen die im Grundgesetz verbriefte Menschenwürde. Ein Asylbewerber mit seinen vier Frauen und 23 Kindern bekomme 30 000 Euro monatlich vom Staat, wo die Deutschen nur geringe Renten zu erwarten haben, erzählte er. Deutschland werde ausgeplündert, rief der Gast. "Endlich spricht es mal jemand aus", jubelte eine ältere Dame mit Goldkettchen im Publikum.