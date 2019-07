Karat-Sänger trotzt Regen

Kerstin Schmidt

Hoppegarten (Freie Autorin) Auch in diesem Jahr fieberten viele tausende Fans dem Schlager-Festival unter freiem Himmel entgegen, dem vom Sender Radio B2 präsentierten "Schlagerhammer" auf der Galopprennbahn. Von Sonnabendmittag an konnte das Publikum bis zum späten Abend die Shows der Stars verfolgen.

Die Ikonen-Liste war lang. Michelle, Michael Wendler, Beatrice Egli, Annemarie Eilfeld, Anna Carina Woitschack oder Bernhard Brink und Klaus & Klaus luden zum Mitsingen und Tanzen ein. Durch das Programm führte TV-Moderatorin Inka Bause. Mit ihrer herzlichen Art und lustigen Sprüchen auf den Lippen begleitete sie die Gäste durch den Tag. Voller Enthusiasmus kündigte sie unter anderen Ella Endlich an, die mit selbst geschriebenen Texten ihre Fans begeisterte.

This browser does not support the video element. Video Schlagerhammer in Hoppegarten Videothek öffnen

Unter den Gästen war auch Michelle Kempe aus Neuenhagen, die den Schlagerhammer mit ihren Freunden bereits zum dritten Mal besuchte. "Für mich ist das ein besonderes musikalisches Highlight im Jahr, auf das ich mich riesig freue. Mir gefällt die Atmosphäre und dass zusätzlich zu den Open-Air-Konzerten der Stars auch so vieles andere vor Ort ist." Neben dem Bühnenprogramm war mit Ständen, Karussells, Hüpfburgen und Tombola für ein abwechslungsreiches Rahmenangebot für alle Generationen gesorgt, so dass die ganze Familie flanieren konnte. Am Rande präsentierten sich zudem die Theaterfreunde MOL/LOS. Sie warben für die Operettenaufführungen von "Frau Luna" an den nächsten Wochenenden im Museumspark Rüdersdorf.

Feuerwerk zum Abschluss

Trotz ein paar Regenschauern zeigte sich das Wetter lange Zeit von seiner besten Seite und ließ die Showbühne in bestem Sonnenschein erstrahlen. Karat hingegen erwischte abends einen starken Guss. Sänger Claudius Dreilich verzog sich dennoch nicht unters Bühnendach, sondern blieb standhaft vorn bei den Fans. Die dankten es und schmetterten aus vollen Kehlen den Refrain von "Über sieben Brücken". Textsicher sangen in der ersten Reihe die Freundinnen Dagmar Hilpert und Marika Leipold mit. "Karat haben wir schon in unserer Jugend gehört. Das ist total irre", so die Berlinerinnen.

Bei vertrauten Klängen von Marianne Rosenberg und Dschingis Khan, später Feuerwerk und Lasershow klang der Tag aus. Gastgeber Oliver Dunk von Radio B2 zeigte sich am Ende ganz zufrieden.