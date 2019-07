Nachwuchsarbeit ist den Oder Griffins sehr wichtig

Hatten viel Spaß: Die Teilnehmer am Agenda-Diplom waren bei Marcel Curt und Mandy Meeden in guten Händen. © Foto: Carola Voigt

Ein Quirliger auf Inlinern: Der sechsjährige Ole aus Schwedt machte nur so beim Agenda-Diplom mit. Er spielt bereits regelmäßig in der Bambini-Liga Berlin. Hier finden Spielrunden der Jüngsten ohne Wertung statt. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Kinder und Jugendliche können sich in Schwedt in regelmäßigen Abständen über Inline- und Eishockey informieren und auch ausprobieren. Für entsprechende Angebote sorgt der deutsch-polnische Eis- und Inlinehockeyverein Oder Griffins bei unterschiedlichen Veranstaltungen, zum Beispiel Family-Day, Tag der offenen Tür oder dem Agenda-Diplom. Ebenso fördert er die Ausbildung und Entwicklung derer Kinder, die dieser Sportart im Punktspielbetrieb nachgehen.

Zuletzt rollten acht Kinder im Rahmen des Schwedter Agenda-Diploms in der Eisarena über den Inline-Hockeybodenbelag. Bei dieser Aktion können Kinder in den Sommerferien neue Dinge und Sportarten ausprobieren. Betreut wurde die Gruppe vom Griffins-Vorsitzenden Marcel Curt und Mandy Meeden. In ganz ausführlicher Art demonstrierte Curt den Kindern zu Beginn, wie die umfangreiche Schutzausrüstung angelegt wird. "Das dauert seine Zeit, gut und gerne schon mal eine Viertelstunde – wenn ihr dabei noch rumschnattert, dann auch länger", erklärte er den Kids. Als alle ihre Schutzkleidung anhatten, standen ein paar Laufrunden an, bevor es spezifischer wurde, wie man beim Hockey Inliner fährt und wie man den Schläger richtig hält. In Übungen und einem Abschluss-Match setzten die Kinder das Erlernte gleich um.

Professioneller geht es da schon in der Berliner Inline-Skater-Hockey-Liga zu. Für ein eigenes U-16-Griffin-Team reicht die Spielerdecke nicht aus (es sind nur drei Schwedter), deshalb bilden sie eine Teamgemeinschaft (TG) mit den Sputnicks aus Fürstenwalde und den Märkischen Löwen aus Strausberg.

"Das funktioniert erstaunlicher Weise sehr gut", erzählte Mandy Meeden, deren 13-jährige Tochter Emma in dieser U-16-Jugendliga spielt. "Am Anfang der Saison holpert es immer noch ein bisschen, aber dann finden die Spieler immer besser zueinander." Sechs Mannschaften spielen hier vom 10. März bis 14. September (20 Liga-Partien), dazu zehn Freundschaftsspiele. Momentan ist Sommerpause. Die TG steht nach sechs Spielen auf Platz 3.

Auch in der Schülerliga, die vom 23. März bis 7. September dauert, klappt diese Spielgemeinschaft der drei Städte, die nebenbei noch sieben Freundschaftsspiele absolviert. Hier sind sogar sieben Oderstädter Spieler integriert. Im Fünfer-Klassement steht die TG momentan auf Rang 4. Auch im Bambini-Bereich gibt es eine Teamgemeinschaft.