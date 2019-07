Qualitativ stärkere Elf

Sommerpause beendet: Ein Großteil des brandenburgischen Vizemeisters stand am Sonnabend nicht nur zum leichten Training auf dem Neuruppiner Rasen. Am Nachmittag ging es zu einem Benefizspiel nach Pritzwalk. © Foto: Roland Möller

Roland Möller

Neuruppin Neben altbewährten Spielern konnte Bloch Neue begrüßen, wie Paul Telschow (Pritzwalk), Maurice Malak (Brieselang), Angelo Kempf (Hennigsdorf) oder Pascal Ryll sowie zwei Testspieler. "Wir starten heute in eine hoffentlich erfolgreiche Saison. Einige Spieler fehlen noch, aber wir werden einen guten, großen Kader haben. Mit Ernsthaftigkeit, aber auch Spaß wollen wir in den nächsten Wochen die Grundlagen für die Saison legen", so Henry Bloch vor seiner dritten Saison.

Neben dem Trainerduo Bloch und Vadim Logins begrüßten Stefan Prüfer (neuer Abteilungsleiter) und Christian Stölke (Vorstand) das Team mit einigen Worten. Und los ging der lockere Trainingsauftakt mit einigen Runden, Erwärmungsübungen, Dreieckspiel sowie einen Übungskick. "Es war nur ein lockerer Auftakt auch zum Kennenlernen, aber nächste Woche geht es richtig los", so Bloch. Am Nachmittag ging es für das erste Testspiel nach Pritzwalk, der MSV traf dort auf das Pritzwalker Juniorteam und siegte 3:1.

Wie fanden Sie den ersten Auftritt Ihrer umformierten Mannschaft, Herr Bloch?

Also mir hat er richtig gut gefallen. Es haben ja noch einige Akteure gefehlt, viele Neue waren dabei und es waren ja auch noch zwei Testspieler mit am Ball. Am Vormittag beim lockeren Auftakt haben die Spieler ja das erste Mal gemeinsam trainiert. Beim Testspiel gab es dann schon viele gute Aktionen, das Team hat sein spielerisches Potenzial angedeutet. Der Gegner war auch gut, also ich bin zufrieden.

Im Sommer gab’s einen kleinen Umbruch, wie ist der Stand im Kader?

Zu den sechs schon bekannten Zugängen kommt noch Philipp Wulff von den MSV-A-Junioren. Wir sind noch in Gesprächen, heute waren ja auch zwei Probespieler dabei. Da müssen wir sehen, ob wir zusammenkommen. Wichtig ist ja, beide Seiten müssen wollen. Wir sind also noch am Sichten.

Wie groß soll der Kader werden?

22 Spieler plus Torhüter sind angedacht, beim Training sollen schon elf gegen elf spielen, um Spielsituationen praxisnah zu trainieren.

Worauf wurde beim Zusammenstellen des Teams geachtet?

Wir haben die alte Saison ausgewertet, haben dann Schwerpunkte gesetzt. Aber als erstes mussten wir ja auch unsere Abgänge kompensieren. Wir wollten uns in der Spitze verbessern, also qualitativ die Elf stärker machen. Ich hatte da meine Ideen und wir haben versucht, diese umzusetzen. Ich glaube, das ist uns gelungen.

Erstmals sind drei Torhüter dabei!

Ja, das ist wohl außergewöhnlich. Ich habe mich erstmals dafür entschieden, dahinter steckt schon eine Idee.

Ziel ist nach Platz zwei in der Vorsaison also die Landesmeisterschaft?

In meiner ersten Saison sind wir Vierter geworden, nun Zweiter. Ich will mich immer steigern.

Wie geht es jetzt weiter?

In den nächsten Wochen werden wir viermal in der Woche trainieren, dazu kommen die Testspiele. Wir haben ja einige Neue dabei, die müssen integriert werden, nicht nur in die Mannschaft auch in das Umfeld beim MSV, sie müssen unsere Spielidee kennenlernen und umsetzen. Nach den ersten Gesprächen haben sie bisher einen guten Eindruck von unserem Team und vom MSV. Auch ich habe schon viel Gutes gesehen, ich bin also optimistisch.