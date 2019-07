Gelungene Premiere fürs Hafenfest

Aileen Hohnstein

Hennigsdorf Nach der dreitägigen Premiere am Wochenende wird das Hennigsdorfer Hafenfest wohl künftig in Fortsetzung gehen. Mike Randhagen, der die Marina Stadthafen Hennigsdorf betreibt und das Gelände mit neuen Ideen und Vorhaben wiederbeleben möchte, ist jedenfalls zufrieden. "Na klar machen wir das nächstes Jahr wieder", ist er sich am Sonnabend sicher. Bereits am Freitag sei das Gelände gut gefüllt gewesen, und die Besucher hätten mit Livemusik und bei reichhaltigem Snack- und Getränkeangebot ausgiebig gefeiert. "Das Fest kommt gut an, ich habe noch keine Klagen gehört. Und die Aussteller sind zufrieden. Das war ein guter Start."

Auch am zweiten Festtag ist die Stimmung entspannt und heiter. Am frühen Nachmittag ändert der selbst ernannte Partykanzler Martin Martini in goldenem Mantel und güldenen Schuhen das Programm kurzerhand – statt als DJ Musik aus der Konserve zu spielen, greift er lieber selbst zum Mikrofon und gibt Schlager à la "Fiesta Mexicana" und "Aber bitte mit Sahne" zum Besten. Die Livemusik zieht Publikum an: Die ersten Besucher nehmen auf den Bänken vor der Bühne Platz, es wird mitgeschunkelt und geträllert. Ein Paar lässt sich sogar zu einem ersten Tänzchen hinreißen.

Mit "Azzurro" von Peter Rubin besingt Martin Martini noch den blauen Himmel und den Sonnenschein. Einige Zeit später heißt es dann aber fast schon Land unter. Hatten sich Besucher zuvor um Plätze im raren Schatten bemüht, drängen sie sich am Nachmittag unter jedem Unterstand, der Schutz vor dem starken und ausdauernden Regen bietet. Das Hafenfest fällt trotzdem nicht ins Wasser, die Laune bleibt gut. Stoisch warten die Leute einfach das Ende vom Regen ab. Die Berlinerinnen Anja Golz, Jessica und Beate Hörner strahlen sogar unterm Regenschirm um die Wette und geben selbst im stärksten Niederschlag ihren Sitzplatz vor der Bühne nicht auf. Die Gesangseinlage von Partykanzler Martini fanden sie amüsant, nun wollen sie noch seinen zweiten Auftritt abwarten. Das Hafenfest mögen sie. "Ich finde es nett, weil es so gemütlich ist", sagt Anja Golz. "Hennigsdorf gibt sich in letzter Zeit viel Mühe. Da passiert echt viel, das ist wirklich schön."

Mit dem letzten Regentropfen, der fällt, strömen die Besucher wieder auf das Festgelände. Die Stände, an denen von Quarkkeulchen bis Krokodilgulasch fast alles geboten wird, sind gut besucht. Auch wenn es zeitweise schwierig ist, trotz emsigen Fortfegens und Abpumpens durch die Standbetreiber trockenen Fußes am Stadthafen vorwärtszukommen. Tiefe Pfützen haben sich am Hafenbecken gebildet. Wer einen Kinderwagen oder Rollstuhl schiebt, dem ist es für kurze Zeit kaum möglich, übers Gelände zu kommen, ohne durchs Nasse waten zu müssen. Für einige Kinder ist gerade das ein großer Spaß. Der vierjährige Fynn Luca planscht vergnügt durch die Pfützen, die bunten Fahrgeschäfte interessieren ihn kaum. "Der Regen kam uns dazwischen, bis jetzt konnte er noch gar kein Karussell fahren", erzählt Mutter Sandra Netzeband. Sie findet das Hafenfest als eine gute Ergänzung im Hennigsdorfer Veranstaltungskalender: "Gerade für Kinder ist es toll."

Auch bei anderen Besuchern kommt es gut an. "Voriges Jahr war das Stadtfest ja ersatzweise hier. Dieser Ort ist doch schöner als der kahle Postplatz", sagt Wolfgang Schmidt. "Ich finde gut, was sie hier gemacht haben, und hoffe, dass sich das Hafenfest hält und genug Leute kommen." Auch Gunnar Kunde lobt: "Ist doch dufte, dass es jetzt auch ein Hafenfest gibt. Die machen hier wenigstens was. Es ist auch eine gute Mischung, für jeden ist etwas dabei. Fürs Wetter kann keiner was."