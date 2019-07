Andere Sicht auf die Ostzeit

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Evangelische Kirche in Schwedt scheint im 30. Jahr nach der Wende ein Harald Hauswald-Jahr ausgerufen zu haben. Im Chor der St. Katharinenkirche hat sie am Sonntag erneut eine Ausstellung mit Fotografien des Berliners eröffnet, nachdem seine Bilder in der Ausstellung "Voll der Osten" bereits auf großes Interesse der Kirchenbesucher stieß. "So viele Besucher hatten wir selten in einer Ausstellung", sagt Christiane Köhler, die beide Ausstellungen vorbereitete. "Mindestens 500 Besucher haben wir gezählt. Deshalb haben wir uns spontan entschlossen, die Ausstellung ab dem Tag des offenen Denkmals am 8. September noch einmal zu zeigen".

Anders als die vielen ehemaligen DDR-Bürgern bekannten Alltagssituationen, die Hauswalds Fotos in "Voll der Osten" festhielt, nimmt die neue Fotoschau "Rückkehr in eine andere Zeit" den Betrachter mit in eine Welt, die ihm meist verborgen war. Harald Hauswald fotografierte zwischen 1981 und 1990 für die Stephanus-Stiftung Kinder, Erwachsene und Senioren mit Behinderungen in Einrichtungen der Diakonie. In den Zeiten, in der die Gesellschaft in der DDR hauptsächlich sozialistisch bestimmt war, kümmerte sich die Kirche um viele Menschen, die nicht in das Bild des Sozialismus passten. Hauswald porträtierte die Menschen in den Einrichtungen. Aus den mehr als 20 000 Fotos, die dabei entstanden, zeigt eine kleine Auswahl in Schwedt eindrucksvolle Porträts, Gruppenbilder mit Betreuern, Situationen aus dem Alltag oder bei der Beschäftigung und Arbeit.

"Es sind beeindruckende Dokumente christlicher Nächstenliebe", sagte Christiane Köhler zur Eröffnung. Die böten eine ganz andere Sicht in der Rückschau auf die Zeit der DDR, die vielen verborgen blieb. Manchen Protagonisten sieht man ihre Behinderungen an, anderen nicht. Was auffällt ist, dass die Fotografien die Menschen darauf nicht vorführen. Harald Hauswald schafft es, Abstand zu wahren oder unbeobachtet Momente einzufangen, die für sich sprechen und für die Abgebildeten.

Porträts mit Abstand

Harald Hauswald gilt als bedeutender kritischer Chronist der Endzeit der DDR. Nach der Fotografenlehre arbeitete er in Berlin als Heizer, Restaurator und Fotolaborant, bevor er Fotograf der Stephanus-Stiftung in Berlin-Weißensee wurde. Nach der Wende waren seine Foto-Reportagen in Zeitschriften wie Geo, Stern und Zeit Magazin zu sehen. Hauswald ist seit 1996 Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Der Künstler ist 65 Jahre alt. Zur Eröffnung der Ausstellung konnte er nicht kommen, da er zeitgleich auf einer Vernissage in Barcelona weilte. Die Schwedter können den Fotografen aber am 14. August um 10 Uhr bei einer Führung durch die Ausstellung erleben.