Freibrief zum Wachsen

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Gemeinde Wandlitz verfügt seit diesem Monat über völlig andere Möglichkeiten zur Planung von Baugebieten. Grund ist nicht etwa eine Verdopplung der Mitarbeiterzahl im Bauamt, was vielleicht wünschenswert wäre. Verantwortlich ist vielmehr der Umstand, dass der Landesentwicklungsplan für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR BB) zum 1. Juli Rechtskraft erlangt hat.

Das Planungspapier trifft für Wandlitz eine wichtige Festlegung, die Katrin Bornkessel zum Ausspruch "wir sind Achsengemeinde" verleitet. Die wichtigste Änderung: Ohne diesen neuen Status durfte Wandlitz innerhalb der Planungszeiträume lediglich 10,7 Hektar Siedlungsgebiet neu ausweisen. Das führte unter den Ortsteilen zum Zurren und Zerren, denn jedes neue Baugebiet reduzierte die Chance Dritter, selbst neuen Siedlungsraum zugeordnet zu bekommen. Diese Behinderung besteht für Achsengemeinden grundsätzlich nicht.

Bis Klosterfelde mehr möglich

Wandlitz könnte jetzt im Bereich der Entwicklungsachse ziemlich ambitioniert Baugebiete ausweisen und den ohnehin schon mächtigen Bauboom noch einmal kräftig verstärken. Davon rät die für Bauplanungen in der Gemeinde Wandlitz zuständige Sachgebietsleiterin allerdings dringend ab. "Wir haben jetzt Gestaltungsspielraum entlang der Achse, aber darin liegen Fluch und Segen zugleich. Denn neben der Bauplanung kämpfen wir bekanntlich mit Verkehrsproblemen und der sozialen Infrastruktur. Kitas und Schulen müssen in ausreichender Zahl vorhanden sein, bevor die neuen Wandlitzer ihre Häuser und Wohnungen beziehen."

Die Entwicklungsachse reicht vom südlichen Schönerlinde bis nach Klosterfelde und konzentriert sich hauptsächlich entlang der L 100 und der Bahnstrecke der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). Damit reagierten die Landesplaner auf den Widerspruch der Wandlitzer, die genau wegen der Bedeutung der Bahn für Wandlitz auf eine Anerkennung als Achsengemeinde hingearbeitet haben. "Wir liegen an einer leistungsfähigen Bahnlinie, das wurde nun auch offiziell anerkannt. Das bedeutet im Umkehrschluss, auch die NEB ist jetzt aufgefordert, ihre Bemühungen zu verstärken. Das betrifft beispielsweise den Halbstundentakt von Berlin bis nach Klosterfelde."

Ausdrücklich ausgenommen von den aktuellen Wachstumsfreigaben sind beispielsweise die Ortsteile Lanke, Prenden, Zerpenschleuse und große Teile von Stolzenhagen. Zudem verweist Katrin Bornkessel auf das Leitbild der Gemeinde, in dem beispielsweise das Zusammenwachsen der Ortsteile ausdrücklich nicht gewünscht wird. "Wir wollen die Ortsgrenzen in der jetzigen Form erhalten und das nahtlose Übergehen von einen Ort in den anderen vermeiden. Das wären städtische Eigenheiten, die bei uns ausdrücklich nicht gewünscht sind."

Flächenplanung gerade erneuert

Tatsächlich gibt es diese nahtlosen Übergänge bereits zwischen Basdorf und Wandlitz und auch zwischen Schönerlinde und Schönwalde, dabei soll es bleiben.

In den Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde sollen nach Meinung der Planerin die neuen Freiheiten zunächst nicht aufgenommen werden. Das Papier befand sich gerade in einer Abstimmungsrunde, jetzt werden die Ergebnisse der Abwägung eingepflegt. Überprüft werden sollen aber bestimmte "Freiräume", die sich durch den Landesentwicklungsplan ergeben könnten. Ein Beispiel dafür wäre der spätere Geltungsbereich des B-Planes in Dammsmühle.