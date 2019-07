Sphärische Klänge auf dem Hügel

Holger Rudolph

Pfalzheim Noch ist längst nicht alles perfekt auf dem Sielmann-Hügel in der Kyritz-Ruppiner Heide. Doch eine gänzlich normale Spielstätte hatte das Publikum am Samstagabend wohl auch nicht erwartet. 50 Zuhörer waren gekommen, um bei sommerlichen Temperaturen den sphärischen Klängen des Ensembles "Neue Horizonte" aus Zarrentin im Westen Mecklenburg-Vorpommerns zu lauschen.

Ingeborg Sawade und ihr Ehemann Berthold Paul treten bereits seit 1984 mit ihrer Musik auf, wie sie auf ihrer Website beschreiben. Es handelt sich demnach um "eine Musik der Stille, die einen wohltuenden Rückzug aus unserem an musikalischer Umweltverschmutzung so reichen Alltag ermöglicht". Obwohl ihr Ehemann kurzfristig erkrankte, sagte Sawade den Termin nicht ab, ließ das Publikum also nicht im Stich und trat allein auf.

Zu den Instrumenten von "Neue Horizonte", die nicht nur an einsamen Orten in der Natur, sondern auch in großen Kirchen auftreten, gehören verschiedene Flöten, vor allem aber viele Gongs mit einem Durchmesser von bis zu 102 Zentimetern. Die Gongs waren auf Rahmen nahe der Schutzhütte positioniert. Außerdem warteten mehrere kleine Klangschalen, ruhend auf mehrfarbigen Podesten, darauf, von der Künstlerin bespielt zu werden. Mit den verschiedenartigen Schlegeln und Klöppeln entlockte Sawade den Gongs sphärische Klänge mit langem Nachhall. Zwischenzeitlich spielte sie mehrere Flöten. Auch ein Miniatur-Glockenspiel gehörte zu den Ruhe und Gelassenheit verströmenden Instrumenten. Dem Publikum gefiel das Gehörte offensichtlich sehr gut.

Nicht optimal war allerdings, dass der unverstärkte Klang der Instrumente einige entferntere Sitzplätze kaum erreichte. Die Veranstalter hatten dafür gesorgt, dass mobile Trocken-Toiletten aufgestellt wurden. Wanderer wünschen sich aber auch immer wieder, dass entweder auf dem anderthalb Kilometer entfernten Parkplatz oder auf dem Hügel eine feste Toilettenanlage installiert wird. Bisher fanden sich dafür jedoch keine Geldgeber beziehungsweise Fördertöpfe.

Während am Fuße des neuen Turms auf dem Hügel die Musikdarbietung lief, nutzten einige Besucher den Abend, um nebenbei auf die 15 Meter hohe Aussichtsplattform zu gelangen. Wenn in drei bis vier Wochen die Heide in voller Erikablüte steht, dürfte sich der Ausblick noch mehr als zurzeit lohnen. Doch auch am Sonnabend waren die Besucher dort oben dem mit Gewitterwolken und Donnergrollen drohenden Himmel ein Stück näher. Aus der Höhe bietet sich zur Nachtzeit außerdem ein sehr guter Ausblick in den Sternenhimmel. Interessenten dürfen sich daran am 2., 3., 16. und 17. August, jeweils ab 20 Uhr, bei den Abenden der Perseiden erfreuen. Mehr Informationen dazu gibt es bei Natur- und Landschaftsführer Andree Kienast per Telefon unter 0170 6096941.

Zum fünften Heidefest werden dann am 17. August wieder verschiedene Wander-, Nordic Walking- und Kutschtouren von Pfalzheim zum Sielmann-Hügel angeboten. Bereits in den Vorjahren hatten sich diese großer Beliebtheit erfreut.