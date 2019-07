Rendezvous mit Löwe, Ara und Co

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Warum in die Ferne schweifen, wenn es auch in der Nähe so viel Schönes zu erleben gibt, sagten sich Preussens Ehrenmitglieder und verdienstvolle Ehrenamtler anlässlich des diesjährigen gemeinsamen Erlebnistags. Einmal im Jahr wird vom Verein zu Sommerbeginn ein solches Treffen für die gestandenen Mitglieder gestaltet. In den vergangenen Jahren begeisterte die Vereinsoldies unter anderem eine Kremser-Fahrt mit zwei PS durch die schöne Choriner Heide oder zuletzt ein Ausflug an die Spree, verbunden mit einem Bootstrip auf dem Scharmützelsee bei Bad Saarow.

Dieses Mal waren sich alle mit den Organisatoren vom Vereinspräsidium einig: Wir bleiben in Eberswalde und genießen unsere Heimatstadt. Und es wurde ein erlebnisreicher Tag. Vom Westendstadion aus ging es zum Restaurant Haus am Finowkanal, wo auf der Terrasse mit Blick auf den schönen Alten Finowkanal und Teile der Stadt ein deftiges Mittagessen auf alle wartete. Natürlich war es schade, dass einige der Ehrenmitglieder und Ehrenamtler, meist aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnten, denn nach zwei erlebnisreichen Stunden bei herrlichen Wetter verabschiedete Inhaber Michael Otto seine Gäste Richtung Eberswalder Zoo.

Keine Angst vor großen Tieren

Dort erwartete schon Zoodirektor Bernd Hensch die altbekannten Preussen. Genauso wie sein Vater Bernhard Hensch hat auch Eberswalders langjähriger Zoodirektor eine innige Verbindung zum Sport und dem Westender Sportverein. Eine persönliche Führung war da Ehrensache. Dass der zweistündige Rundgang unter seiner fachlicher Leitung richtig lustig wurde, dafür sorgten einige Pfleger mit ihren jungen Schützlingen. Hautnaher Kontakt mit Papagei, Eidechse, kleinen Zicklein und anderen Zoo-Bewohnern blieben nicht aus. Imposant auch die Nähe zu den Löwen, Jaguaren und Tigern. Die Zeit verging wie im Fluge. Die Eindrücke waren einfach toll, wie bei der folgenden gemeinsamen Kaffeerunde zum Ausdruck kam. Zudem steuerte Bernd Hensch noch einige lustige Episoden aus der Zoo-Geschichte bei.

Der Sport kam natürlich auch nicht zu kurz. Vereinspräsident Danko Jur informierten die lustige Runde über das aktuelle Geschehen im Verein. Gab einen Ausblick auf die bald startende neue Saison. Nachdem die vom Berufsbildungsverein Finesse hergerichtete Kaffeetafel bestens gemundet hatte, ging es zurück ins Westendstadion.

Im Vereinsheim nahm der so erlebnisreiche Tagestrip für einige seine Fortsetzung. Denn die monatliche Skatrunde stand noch an. Vom Präsidiumsmitglied Stefan Manner letztes Jahr ins Leben gerufen, hat sich diese inzwischen zu einem echten Highlight im Vereinsleben entwickelt, mit regem Zuspruch auch von Freunden des Vereins.

"Es war wieder ein toller Tag. Ein großes Kompliment ans Präsidium und auch Zoodirektor Bernd Hensch", brachten Heinz Moede und Horst Schmidt die Stimmung der Teilnehmer so treffend zum Ausdruck. Beide haben schon die 80 überschritten und freuen sich, dass sie als langjährige Mitgestaltern des Westender Sportvereins, wie alle anderen auch, ins Vereinsleben einbezogen werden. Und eine Diskussion fand auch schon seinen Anfang: Was wollen wir nächstes Jahr unternehmen?