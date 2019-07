23 Hundertstelsekunden entscheiden auf dem Marktplatz

Hubertus Rößler

Frankfurt/Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit exakt 23 Hundertstelsekunden Vorsprung hat das Team des SV Armwrestling das Erdgasbusziehen beim Bunten Hering gewonnen. Lautstark angefeuert von zahlreichen Zuschauern vor der Stadtwerkebühne benötigte das fünfköpfige Team 11,42 Sekunden, um den zwölf Tonnen schweren Erdgasbus der Stadtverkehrsgesellschaft an einem dicken Seil 20 Meter weit zu ziehen. "Es hat wieder großen Spaß gemacht. Wir haben uns nicht speziell darauf vorbereitet, sondern einfach die Arbeitsschuhe angezogen", berichtet der Vereinsvorsitzende Max Heckendorf. Für die Armwrestler war es der neunte Sieg bei der zehnten Auflage der Veranstaltung.

Aufgeregt bei der Premiere

Auf Rang 2 landeten mit 11,65 Sekunden die Ringer des RSV Hansa 90, die mit zwei Teams an den Start gegangen waren. Zum ersten Mal mit dabei war Brian Tewes. "Auch wenn es eigentlich nur ein Spaß ist, war ich trotzdem aufgeregt. Es ist eine andere Belastung als sonst, das haben wir wohl etwas unterschätzt", meinte der Ringer, der mit dem Team RSV II Sechster wurde. Die Regionalliga-Mannschaft der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt startet am 31. August gegen den KFC Leipzig in die neue Saison.

Sehr zufrieden waren die Fußballer des 1. FC Frankfurt mit ihrem Abschneiden und ihrer neuen Bestzeit von 11,89 Sekunden. "Extra trainiert haben wir dafür aber nicht, wir haben uns heute zum ersten Mal seit dem Saisonende vor drei Wochen wieder gesehen", sagte Mannschaftskapitän Erik Huwe. Der 1. FCF steigt am Dienstag in die Vorbereitung auf die kommende Brandenburgliga-Saison ein.

Unglücklich über ihr Abschneiden auf Rang 8 waren hingegen die Boxer um Stefan Köber. "Wir haben doof gestanden, und dann ist auch noch einer von uns ausgerutscht. Die anderen waren heute einfach besser", gestand der Geschäftsführer des Stadtsportbundes. Außerhalb der Wertung, dafür aber mit umso mehr Beifall erreichte nach 12,20 Sekunden das Kinder-Team der PSV-Judoka die 20-Meter-Marke. "Von jedem Team haben zwei Sportler mitgeholfen und den Bus von hinten angeschoben – eine super Geschichte", sagte Stadtwerke-Sprecherin Antje Bodsch.