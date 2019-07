Bronze bei Junioren-EM

Kerstin Bechly

Strausberg (MOZ) Der 18-jährige Strausberger Hannes Wilksch hat bei den Junioren-Europameisterschaften der Bahnradsportler zweimal Bronze gewonnen und seine Ambitionen auf die Teilnahme an den Welttitelkämpfen untermauert. In Gent erkämpfte sich der Cottbuser Sportschüler, der für den RC Luckau startet, am Sonnabend Edelmetall im Punktefahren hinter dem Russen Vlas Shickin und dem Niederländer Enzo Leijnse.

Zuvor war er in der Mannschaftsverfolgung erfolgreich. In der Besetzung Tobias Buck-Gramcko (Ruspo Weende), Nicolas Heinrich, Pierre-Pascal Keup (beide ESV Lok Zwickau) und Wilksch besiegte der deutsche Vierer im kleinen Finale Italien und verbesserte dabei den deutschen Junioren-Rekord auf 4:01,680 Minuten. Der Sieg ging an Großbritannien (4:01,338), Zweiter wurde Russland.

Für die BDR-Junioren stellt die EM eine Zwischenetappe vor den Weltmeisterschaften vom 14. bis 18. August in Frankfurt (Oder) dar – bisher eine äußerst erfolgreiche mit sechsmal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze bei zwei ausstehenden Finals am Sonntagnachmittag. Mit zwei Titeln im Keirin und Sprint, Silber im Zeitfahren und Bronze im Teamsprint avancierte Alessa-Catriona Pröpster (Bahn-Team Rheinland-Pfalz) zur bisher erfolgreichsten Deutschen. Bei den Männern gelang dies Julien Jäger (Turbine Erfurt) mit zweimal Gold (Keirin, Teamsprint) und Silber im Sprint.

Weitere Infos zur Junioren-WM unterwww.jwm-frankfurt.de