Koffer oder Rucksack?

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Abflug in den Süden, Ferien mit dem Wohnmobil oder auf dem Campingplatz – die Urlaubssaison läuft auf Hochtouren. Koffer packen und einfach weg. Darauf freuen sich viele Leute das ganze Jahr über. Den passenden Koffer für eine Reise zu finden, ist allerdings mittlerweile schon eine kleine Wissenschaft geworden.

Gerade wer mit dem Flieger unterwegs ist, sollte sich im Fachhandel beraten lassen. "Die Größen für das Bordgepäck sind bei den Airlines unterschiedlich. Da kann es sein, dass beim Umsteigen die Maße des Bordgepäcks von der anderen Fluggesellschaft nicht akzeptiert wird. Deshalb sollte man sich vor Reiseantritt darüber genau informieren", erläutert Ilona Busse, Verkäuferin im Fürstenwalder Kaufhaus Moses. Dort sind Adolfine Euen (78) und Johanna Schöniger (84) auf der Suche nach neuen Koffern für eine Kurreise nach Tschechien.

Bordgepäckgröße entscheidend

"Beim Kauf sollte man auch auf Material und Eigengewicht des Gepäckstücks achten", rät Ilona Busse. "Hartschale muss nicht unbedingt schwer sein." Ein mittlerer Koffer in Größe L wiegt zum Beispiel als Weichgepäck 3,1 Kilogramm. eine leichte Hartschale bringt 3,4 kg auf die Waage und ein herkömmlicher Koffer 4,1 Kilogramm. "Bei Flügen sind je nach Airlines 15 bis 23 Kilogramm in einem Gepäckstück pro Person erlaubt. Was drüber ist, kann teuer werden", sagt Jana Oettel von Holiday Land Richter Reisen in der Erkneraner Friedrichstraße.

In den Ferien sind dort vermehrt Last Minute Reisen in die Türkei, Mallorca, Griechenland und Kreuzfahrttouren gefragt. Immer öfter kommen auch Leute, die Unterstützung beim Einchecken für Flüge benötigen. " Bei Ryanair und Easyjet wurden die Abfertigungsschalter abgeschafft, die Bordkarten können nur noch online ausgedruckt werden", erläutert Jana Oettel. In Schönefeld wird sogar das Gepäck nur noch automatisch abgefertigt.

Über das Gewicht ihres Urlaubsgepäcks brauchen sich Arnim Kindermann (52) und Rüdiger Becker (68) keine Sorgen machen. Die beiden Männer sind auf dem 66-Seen-Wanderweg zu Fuß unterwegs. Bei den einzelnen Etappen hat jeder nur einen Rucksack mit dem Nötigsten dabei. "Blasenpflaster, Wechselsachen, kleiner Snack und ein Getränk", erzählt Arnim Kindermann.

Die Wanderkarte darf natürlich auch nicht fehlen. "Aber die wiegt ja fast nichts", schmunzelt Rüdiger Becker. Die Strecke ist landschaftlich reizvoll, führt von Strausberg über Bad Saarow bis zu den Storkower Seen. Wüste, Berge oder Meer – die beiden Berliner möchten im Urlaub schöne Landschaft und gutes Essen genießen. "Das alles bietet auch unsere Region viel entspannter, wir sind begeistert", sagen sie.

Entspannt und relaxt genießen auch Daniela (34) und David (39) Bodenstein ihren zweiwöchigen Urlaub auf dem Grünheider Campingplatz. Sie lieben die ungezwungene Atmosphäre, die Ruhe und die frische Luft. "Einfach mal dem Stress der Großstadt entfliehen, besser geht es nicht", sagt David Bodenstein. "Das ist ein cooler Urlaub. Viel Platz, Wald und den Peetzsee vor der Tür", finden auch die drei Kinder Josephine (7), Vanessa (7) und Florian (14). Kein Problem mit der Selbstversorgung hat Mutter Daniela. "All-inclusive-Urlaub in Familie ist für uns unbezahlbar."