Seit 20 Jahren Bestattungen am Kreuzpfuhl

Berkholz (MOZ) Am Informationstag zum 20-jährigen Bestehen des Tierfriedhofs am Kreuzpfuhl an der Försterei Berkholz konnten sich Besucher über Bestattungen, Gräber und Kosten informieren. Der Tierfriedhof auf einer Lichtung im Wald wird von Familie Wittkopf privat unterhalten. 1999 pachteten Olaf und Grit Wittkopf das Waldstück. Seither wurden dort mehr als 400 Tiere bestattet, meist Haustiere wie Hunde und Katzen in ihren Lieblingsdecken, aber auch Kanarienvögel und Meerschweinchen, sogar vier mongolische Wüstenrennmäuse. Derzeit gibt es 105 Gräber.