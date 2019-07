Temperament trifft Bariton

Elke Lang

Beeskow (MOZ) Im fast ausverkauften Konzertsaal der Burg Beeskow: "Und dann passiert, was nicht passieren sollte: Man verliebt sich." Das kann jedem passieren. Wenn es aber eine Opernsängerin und einen Kollegen, einen Bariton, trifft, dann kann es trotz Warnung schief gehen. "Und es ging trotz Warnung schief", gestand Sabine Passow gesten- und wortreich, humorvoll und temperamentvoll. Sie tänzelte durch den Mittelgang, aus Mozarts Don Giovanni "Ach, werde ich wohl finden?" auf den Lippen und erhielt dafür begeisterten Applaus.

Die Sängerin blätterte unterhaltsam mit lediglich einem Stuhl und einem Pelzmantel als Requisiten in Opern- und Operettenarien ihren ganzes Werdegang mit den Gefahren, Erbauungen, Erfolgen und Schwierigkeiten auf diesem Weg zur Künstlerin auf. Der reichte vom "La, la la" im Kindersportwagen über die Mitgliedschaft in verschiedenen Chören, ein paar Gesangsstunden, den ersten Auftritt mit den Eltern auf der Empore bis zur alternden Diva, die mit dem Rosenkavalier von Richard Strauss, "Da geht er hin!" wehmütig über die vergehende Zeit sinniert.

"Und dabei wollte ich eigentlich zur Kriminalpolizei, um allen Verbrechern den Garaus zu machen, aber man sagte mir: Du musst zur Bühne", sagte sie lachend. Dazu erzählte Sabine Passow die Geschichte von Eliza Doolittle, die vom Blumenmädchen in die "bessere" Gesellschaft aufsteigt. "Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht" aus My Fair Lady nahm Sabine Passow wörtlich und tanzte hingebungsvoll zur Freude ihres Publikums.

Dieses heitere Konzert gehöre wie die "Kleine Zauberflöte" für Kinder nach einem Buch von Till Sailer und der Illustratorin Gertrud Zucker mit der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart "zur leichtfüßigen Konzepterweiterung vom Festival Oper Oder-Spree", wie Arnold Bischinger erläuterte, der den Beeskower Anteil dazu leitet. "Mit diesen mobilen Satellitenaufführungen haben wir eine weitere Möglichkeit, das Festival auf ein breiteres Publikum auszuweiten."

Ein zusätzlicher Abend

Bis jetzt bestand Oper Oder-Spree nur aus dem Opernkurs in Beeskow mit Liederabend, Oper in der Scheune und Festlicher Operngala sowie der Produktion einer Oper in Neuzelle, in diesem Jahr der Oper "Die Zauberflöte" von Mozart. "Wir sammeln noch Erfahrungen", gab Arnold Bischinger zu. Dieser zusätzliche Opern- und Operettenabend, der nichts mit den Nachwuchskünstlern des Internationalen Opernkurses zu tun hat, sei "der erste eigene künstlerische Beitrag des Frankfurter Kleist Forums Frankfurt (Oder), das seit Jahren die Absicherung von Oper Oder-Spree mit Bühnen-, Ton- und Lichttechnik inne hat.".

Regisseur Hannes Langer verriet, dass es sich bei der Geschichte um eine "fiktive Biographie" handele. Den Zuschauern gefiel es: "Es ist eine interessante Herangehensweise, wie versucht wird, das Leben einer Sängerin in Arien darzustellen", freute sich Eckardt Lemke aus Schneeberg.