Premiere für Drei-Türme-Tour im Odertal

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Drei-Türme-Tour hat Ralf Gebuhr, Leiter des Museums Angermünde, seine Radtour durchs Odertal mit Kulturgeschichte zum Erleben und Hören genannt. Zehn Teilnehmer haben mit ihm am Sonnabend bei bestem Wetter die Premiere erlebt. Sie bestiegen den Turm der St. Katharinenkirche Schwedt, radelten bis Stolpe und erklommen den Burgturm, bevor es weiter zu letzten Station, dem Pulverturm in Angermünde, ging. Gebuhr erläuterte bei Halts die Geschichte der Entstehung und Bedeutung der Bauten und Landschaft und weckte Vorfreude auf die Museumseröffnung im November in Angermünde. "Ich habe schon oft Radtouren durchs Odertal erlebt, aber so viele spannende Sachen über diese Region habe ich noch nie gelernt", sagte Teilnehmer Jürgen Vogel aus Schwedt. Ralf Gebuhr kündigte an, das neue Tourangebot bei Bedarf gern zu wiederholen.