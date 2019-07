Jost Heyders Malereien bald in der Galerie

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Galerie des städtischen Museums (Löwenstraße) in Fürstenberg wird am Sonnabend eine neue Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind Arbeiten (Malerei und Grafik) des Künstlers Jost Heyder.

Er wurde 1954 in Gera geboren. Studiert hat er Malerei und Grafik an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst bei so renommierten Künstlern wie Arno Rinck und Bernhard Heisig. 1980 erhielt er den ersten Preis der Wettbewerbsausstellung von Kunsthochschulabsolventen der DDR. Er war Meisterschüler bei Gerhard Kettner an der Hochschule der Bildenden Künste in Dresden sowie bei Wieland Förster an der Akademie der Künste zu Berlin.

Die Vernissage am Sonnabend beginnt um 11 Uhr. Zur Einführung in die Ausstellung spricht Herbert Schirmer