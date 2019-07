Jasmin Stein rast der Konkurrenz davon

MOZ

Seelow In Topform präsentierte sich Juniorin Jasmin Stein vom MC Seelow, auch Turbo-Mine genannt, beim Renntag im polnischen Wallrav. Auf der körperlich sehr anspruchsvollen Bahn machte sich das regelmäßige Muskel-aufbautraining unter Anleitung des Physiotherapeuten Volker Will deutlich bemerkbar. Denn im Kartsport benötigen die Akteure nicht nur reichlich Konzentrationsvermögen, sondern auch gute Nacken- und Armmuskeln.

Im freien Training und in der anschließenden Qualifikation setzte Jasmin Stein mit äußerst schnellen Zeiten ein erstes Ausrufezeichen. Nach gelungenen Starts setzte sich die Kartpilotin umgehend vom restlichen Teilnehmerfeld ab und fuhr fehlerfrei, hochkonzentriert sowie mit hohen Tempo ihre Rennrunden. Zwei Start-Ziel-Siege und damit erneut Höchstpunktzahl für die Meisterschaft waren das Ergebnis. Überglücklich und sehr zufrieden geht es in eine kleine Pause bevor es ab Ende Juli weiter ins jährliche Trainingslager nach Templin geht. Am 3. August wird die Seelower Nachwuchsfahrerin erste Erfahrungen in einem 12-Stunden GTC Teamrennen sammeln, ehe es am 25. August zum Kartlangstreckenrennen auf die Bahn in Templin geht.