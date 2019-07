Spaß für Jung und Alt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Viktor Jede strahlte übers ganze Gesicht. Und auch die Besucher zeigten sich höchst zufrieden mit der Stimmung beim Finower Sommerfest am Sonnabend. "Das hat er gut gemacht", bescheinigten etwa Brigitte Hanke und Evelin Zaspel (beide 68), zwei waschechte Finowerinnen. Mit dem Stadtteilverein habe er richtig "was auf die Beine gestellt", so die Zwei, die bislang jedes Fest mitgemacht haben. Und so auch diese vierte Auflage. "Man trifft Bekannte, kommt ins Gespräch. Dazu gibt es Musik", befand Evelin Zaspel. Dem konnten Ina Malec und Gisela Sanftleben nur beipflichten. Letztere hatte neue Nachbarn, Familie Hotlieb aus der Ukraine, an den Schwanenteich mitgebracht. Unterhaltung für alle Generationen. Es ist offenbar diese Mischung, die bei den Finowern ankommt. Nachmittags Clown Nanü für die Jüngsten, etwas später die Band Inter-Jam für die mittleren Semester und abends dann Beats für die Jugend. Das alles erstmals "auf einer richtig professionellen Bühne", so Jede stolz. Möglich sei dies nur durch die finanzielle Unterstützung vieler Partner sowie den Zuschuss über 10 000 Euro aus dem Stadtsäckel.