Kunst in die Höhe

Michael Dietrich

Angermünde (MOZ) Mit einer Tanzperformance und einer Klang­installation haben Teilnehmer einer Kunstwerkstatt in der Klosterkirche am Sonnabend auf sich aufmerksam gemacht. Seit einer Woche stellen die Künstler Werke in der Kirche aus und arbeiten vor Ort an neuen Werken zum Thema "Verortung in der Vertikalen". Künstlerin Johanna Marin aus Oderberg ist die Initiatorin der Werkstatt. "Normalerweise orientieren sich unsere Blicke ja an der Horizontalen. Wir gehen bei dem Projekt der Frage nach, was passiert, wenn man in die Höhe arbeitet, zum Beispiel in diesen hohen Klostermauern", erklärt sie. Sie hofft auf den Austausch und die gegenseitige Befruchtung der Arbeitsweisen der Teilnehmer und darauf, dass viele Besucher der Klosterkirche den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Werkstatt läuft bis zum 20. Juli, eine Woche lang täglich von 10 bis 20 Uhr ist also noch Zeit, die Künstler und ihre Werke kennenzulernen.

Am Projekt beteiligt sind die Bildhauerin Dorota Tolloczko und Malgorzata Kopczynska aus Stettin, Tomasz Matusewicz aus Posnan, Till Pansow aus Berlin, Jana Debrodt aus Neukünkendorf und Johanna Martin. Mit ihren Plastiken, Installationen und Bildern versuchen sich die Künstler auf ganz unterschiedliche Weise, vertikal, also in die Höhe zu arbeiten.

Wegweiser zum Paradies

Das ist gar nicht so einfach, denn der unter Denkmalschutz stehende Ort hat einige Nutzungseinschränkungen wie das Verbot, etwas von der 30 Meter hohen Decke herunter hängen zu lassen oder an den alten, teilweise porösen Klostermauern anzubringen. Jana Debrodt lässt am Boden ein Schild mit der Aufschrift "Paradies" in den Himmel weisen oder macht das Scharren einer Kette hörbar, die von oben herunter hängt. Johanna Martin pauste Strukturen der Klostermauern und Bodensteine ab und bringt sie in ihrem Bild eines Paares mit Hund, das sie in den Abdrücken erkannte, in die Vertikale. Kraftvoll, aufrecht, frei stehen die Figuren von Till Pansow im Kirchenraum und Dorota Tolloczko verpackte eine an sich gemütliche Leseecke mit Stuhl, Leselampe und Couchtisch, auf dem das Buch "Der Name der Rose" von Umberto Eco liegt, in Stacheldraht. Tomasz Matusewicz spiegelt die hohen Klostermauern in seinen minimalistischen Installationen am Rand des Raumes. Eine Klanginstallation von Jana Debrodt schenkte der glockenlosen Kirche ein Glockenspiel. Das Kunstprojekt lädt zum Perspektivwechsel ein.