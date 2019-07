SPD legt sich vor der Stichwahl fest

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Wandlitzer Sozialdemokraten wollen sich erst nach dem ersten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl am 1. September für einen der Bewerber der Stichwahl aussprechen. Dieses Ergebnis erbrachte am Freitagabend eine Mitgliederversammlung der Wandlitzer SPD. Demnach findet sich gegenwärtig keine Mehrheit für einen der sechs Bürgermeisterkandidaten. AfD-Kandidat Norbert Bury und Die-Partei-Kandidat Mario Schlauß waren von der SPD nicht zu einem Treffen eingeladen worden. Persönlich vorstellen konnten sich jüngst im Parteivorstand Oliver Borchert (F.Bg.W.) und Klaus Siebertz (CDU), berichtete hinterher Jörg-Peter Rosenfeld. Er ist stellvertretender SPD-Vorsitzender in Wandlitz. Linken-Bewerberin Gabriele Bohnebuck (Linke/B90/Grüne/UWG) und auch die Amtsinhaberin Jana Radant hatten keine Zeit für die SPD, sie waren zu diesem Zeitpunkt im Urlaub.

Laut Rosenfeld hätten sowohl Borchert als auch Siebertz sich sehr "souverän" geschlagen und erkennen lassen, dass es mit den Ideen der SPD Schnittmengen geben würde. Allerdings hätte es weder beim Vorstand noch drei Tage später bei den Mitgliedern zu einem Votum gereicht. "Wir treffen uns nach der Wahl am 3. September zur Mitgliederversammlung und beraten dann, ob wir einem der beiden Kandidaten der Stichwohl unser Votum geben", so Rosenfeld, der wie viele Wandlitzer von einer Stichwahl ausgeht.

Rosenfeld bestätigte im Gespräch, auch die SPD habe "lange und ernsthaft" nach einem eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl gesucht. "Diese Suche war leider erfolglos. Es hängt ja an dieser Position doch viel Verantwortung, und man muss es sich auch zutrauen", resümierte Rosenfeld am Wochenende.

Da die SPD im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt nicht eingreift. soll nun die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Müller mit voller Kraft im Wahlkampf unterstützt werden. Wie das aussehen kann, war in der vergangenen Woche am Mittwoch zu beobachten. An der Kreuzung Prenzlauer Chaussee/Breitscheidstraße hängte Müller ihr Plakate allein auf. Wie Rosenfeld sagte, sei das eine Ausnahme gewesen.