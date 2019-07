Polizei stoppt alkoholisierte Kraftfahrer

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Bei Verkehrskontrollen am Wochenende hat die Polizei am Wochenende im Landkreis zehn Kraftfahrer ertappt, die angetrunken hinter dem Lenkrad saßen. Bei ihnen wurden Atemalkoholwerte zwischen 0,7 und 1,86 Promille festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 35-Jähriger, der am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr in Hönow gestoppt wurde. Bei einem Fahranfänger, für den 0,0 Promille gelten, wurden in der Nacht zum Sonnabend 0,37 Promille angezeigt. Überdies gingen den Ordnungshütern in Lichtenow eine 38-jährige Frau und in Treplin ein 32-jähriger Mann ins Netz, die am Steuer unter Drogeneinfluss standen.