MOZ

Wriezen (MOZ) Aus einer Garage in Wriezen wurden am Wochenende fünf nicht zugelassene Maschinen entwendet, zwei S 50, eine MZ 125, ein Herkules K50 S50 und eine KTM. Zudem verschwanden an Straßen ein Kleinkraftrad S 51 und ein silberfarbener Roller. Nach den Fahrzeugen wird gefahndet.