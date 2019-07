Drei Glockenschläge als letzte Ehre

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Schmerzlich war am13. Juni die Nachricht vom Tod des 88-jährigen Horst Tischbierek, der seit Jahrzehnten mit dem Uckermärkischen Boxverein 48 Schwedt verbunden war. Noch schmerzlicher war nun am Sonnabend der Abschied. Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und Sportler waren zu einer bewegenden Trauerstunde zusammengekommen. Nach der Urnenbeisetzung zog sich die Familie im engsten Kreis zurück.

Der UBV 48 hatte Horst Tischbierek zu Ehren eine Gedenkstunde für alle Mitstreiter in der Günter-Jähnke-Boxsporthalle, seinem zweiten Zuhause, organisiert. Mit einem Schlag an die Glocke begann diese Gedenkstunde. "Ring frei zur letzten Runde, Horst", sagte Ernst Urban, Vorsitzender des UBV Schwedt, zur Eröffnung.

Boxhalle war zweites Zuhause

Urban fasste in seiner Rede wichtige Eckpunkte aus dem Vereinsleben von Tischbierek zusammen. Mitte der 80er Jahre suchte die damalige BSG Chemie einen neuen Ringsprecher und wurde mit Tischbierek fündig. "Schnell fand sich "Hoti" in die Abläufe einer Boxsportveranstaltung hinein, was wohl daran lag, dass er als junger Mann mal am Boxhandschuh gerochen hatte", sagte Urban. So wurde er zum Stammsprecher und verlieh dem Boxsport mehr als drei Jahrzehnte seine markante Stimme.

1993 begann eine neue Ära. Mit der Ausgliederung der Boxabteilung aus der SSV PCK entstand der UBV 48. Tischbierek gehörte zu den sieben Gründungsmitgliedern und engagierte sich neben seiner Sprechertätigkeit als Pressewart, Chronist und Breitensportverantwortlicher. Darüber hinaus wurde er in den Vorstand des Amateur-Box-Verbandes des Landes Brandenburg (ABVLB) gewählt. Als der Boxverein dann die Halle übernahm, kümmerte sich Tischbierek um die Cheerleader, um das Einräumen und Ausgestalten der Kampfstätte und fertigte Schautafeln an. Er war es auch, der zweimal die Bewerbungen für "Sterne des Sports" auf den Weg brachte. Zweimal bekam der UBV den Silbernen Stern auf Landesebene und einen Bronzenen auf Bundesebene. Für sein großes Engagement bekam Tischbierek die goldenen Ehrennadeln des UBV, des ABVLB und des Deutschen Box-Verbandes. Er hatte sich auch mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt verewigt und war zuletzt Ehrenmitglied im UBV und ABVLB.

Die Vereinschronik war sein "Baby". Vier Bände hatte er zusammengestellt. Und weil "Hoti" stets nach einem UBV-Sieg das Zeichen an den DJ für das Einspielen der "Märkischen Heide" gab, wurde dieses Lied auch ihm zu Ehren gespielt. Drei Glockenschläge waren der letzte Gruß an Horst Tischbierek.