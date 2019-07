OB will Anteil am Stadtfest-Budget aufstocken

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt Frankfurt will ihre finanzielle Unterstützung für den Bunten Hering aufstocken. Darüber informierte Oberbürgermeister René Wilke am Sonnabend bei einem Sponsorenempfang.

Frankfurt bezuschusst das Hansestadtfest derzeit jährlich seit 2012 fest mit 12 500 Euro. Künftig könnte die Summe doppelt so hoch ausfallen. "Das Fest sorgt für ein Wir-Gefühl. Davon brauchen wir mehr. Deshalb finde ich es angemessen, wenn wir unseren Anteil erhöhen", so Wilke, der den Stadtverordneten eine entsprechende Beschlussvorlage vorlegen will.

Sowohl Stadt als auch die Messe und Veranstaltungs GmbH sind gemeinsame Veranstalter des Festes, das weitgehend über Sponsoren und die Vergabe von Cateringrechten finanziert wird. Das Gesamtbudget liegt laut Veranstalterangaben bei mehr als 300 000 Euro.