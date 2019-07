Potsdam (MOZ) In Thüringen und Sachsen gelang es in den letzten Jahren die rechtlichen Auseinandersetzungen um Kunstgegenstände mit ehemals königlich- fürstlichen Häusern gütlich zu beenden. Für das Inventar der Wartburg wurden Millionensummen gezahlt, damit sie der Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Im Falle der ehemaligen preußischen Regentenfamilie scheinen die strittigen Gegenstände noch einmal in ganz anderen Größenordnungen zu rangieren. Mit der Drohung, Kunstgegenstände aus den Museen abzuziehen, wird seitens der Hohenzollern Druck gemacht. Die Forderung nach kostenlosem Wohnrecht in einem der Potsdamer Schlösser, dürfte jedoch in der öffentlichen Wahrnehmung nach hinten losgehen. Bevor der Eindruck entsteht, der Staat wäre erpressbar, sollte man sich auf den langen Weg durch die Gerichtsinstanzen einlassen.

Auch ein Hohenzollernmuseum ist keine gute Lösung. In solchen Bestaunungsräumlichkeiten für Schnupftabaksdosen und Kronjuwelen von Gnaden der Hohenzollern wäre eine kritische Auseinandersetzung mit der Familie, etwa die Anbiederung Einzelner an die Nazi kaum zu erwarten.