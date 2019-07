Vorfreude auf Mittagspause in Rüdersdorf

Uwe Spranger

Altlandsberg (MOZ) Die Vorbereitungen der Radtour für friedliches Miteinander der Kulturen, Andersdenkender, sexuell Orientierter, Behinderter und anders Ausgegrenzter sind in vollem Gange. "Große Hilfe erhalten wir von den Verwaltungen und Vereinen aus Altlandsberg und den Haltepunkten", so Mitorganisator Günter Grützner. Stationen sind Neuenhagen, Erkner, Eggersdorf, Fredersdorf sowie Rüdersdorf. Von dort geht es zurück nach Altlandsberg. Insgesamt sind rund 70 Kilometer zu bewältigen. Besonders freue man sich auf den Halt am Rüdersdorfer Markt, sagte Grützner. "Gemeinsam mit der Verwaltung hatten wir in Vorbereitung auf die dortige Mittagspause sehr angenehme und anregende Gespräche mit den beiden Gaststätten und einer Bäckerei vor Ort."

Ihre Teilnahme angekündigt hat unter anderen Brandenburgs Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski. Es sei wichtig, deutliche Zeichen gegen Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. "Egal, ob es um weltanschauliche oder religiöse Zugehörigkeit, um kulturelle Unterschiede oder Herkunft geht: Brandenburg ist ein weltoffenes, tolerantes Land und diese Werte zu verteidigen, ist ein wichtiges und lohnenswertes Ziel", erklärte sie.

Anmeldungen sind bereits auf der Internetseite der Tour möglich. Dort gebe es auch immer die neuesten Informationen, so Grützner.

Infos unter:www.tourdetolerance.de