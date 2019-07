Ritual mit der Rußkelle bei Hochzeit

Bettina Winkler

Grünheide (MOZ) Ein Großaufgebot von schwarz gekleideten Glücksbringern bevölkerte am Sonnabend die Terassse vom Heydewirt am Grünheider Peetzsee. Das war ein echter Hingucker – 20 Schornsteinfegermeister in Zunftkleidung, mit Kehrbesen und Zylinder sowie drei Gesellen waren angetreten, um ihrem Kollegen Sven Pöggel – Schornsteinfegermeister in Storkow – in den Hafen der Ehe zu begleiten.

Schon als die Braut Astrid Taubert vom Dampfer stieg, musste sie durch ein Spalier von hochgestreckten Kehrbesen laufen. Nach der Trauung kam das Schornsteinfeger- Ritual. Kreismeister Andreas Thiele aus Erkner reichte ihr die Rußkelle, ein Handwerkszeug aus früheren Zeiten. Diese war mit einem fast ungenießbarem Gebräu gefüllt. Mit einem großen Schluck und dreifachem "Gut Ruß!" wurde Astrid symbolisch in die Zunft aufgenommen.

Schornsteinfeger gelten allgemein als Glücksbringer. "Einige von uns sind deshalb auf Wunsch oft bei Hochzeiten dabei", erzählte Andreas Thiele. "Die Älteren begnügen sich mit Knopf anfassen und dabei etwas wünschen. Die jungen Damen wagen oft noch einen Kuss auf die Wange" .