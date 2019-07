Ölwannen beschädigt

MOZ

Jahnsfelde (MOZ) Gleich zwei Mal wurde die Feuerwehr Jahnsfelde am Samstag zur Beseitigung von Ölspuren in den Obersdorfer Weg gerufen, berichtet Ortswehrführer Wolfgang Stenzel. An Pkw war beim Durchfahren der Straße die Ölwanne beschädigt worden. Der Obersdorfer Weg wird wegen der Sperrung der B 1 als Umfahrung genutzt, obwohl eine Umleitung über Heinersdorf ausgewiesen ist. Die Anwohner beklagen, dass bereits ab 4 Uhr Verkehr einsetzt und zu zügig gefahren wird.