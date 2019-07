MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Wochenende wurden im Stadtgebiet zwei Autos gestohlen. Am Freitag zeigte ein Geschädigter den Diebstahl eines blauen Citroen Berlingo an, der auf einem Parkplatz in der Lessingstraße abgestellt war. Am Samstag meldete sich ein weiterer Geschädigter, dessen schwarzer Audi A4 vom Marktplatz verschwunden war.