Kaisererben wollen Wohnrecht im Schloss Cecilienhof

Ulrich Thiessen

Potsdam. (MOZ) "Wir waren schon einmal kurz vor einer Einigung", erklärte Martin Gorholt, Chef der brandenburgischen Staatskanzlei zu den Verhandlungen des Hauses Hohenzollern mit dem Bund, den Ländern Berlin und Brandenburg um die Rückgabe vom Kunstgegenständen an die ehemalige Kaiserfamilie. Betroffen davon sind die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Deutsche Historische Museum in Berlin.

Einige Kunstgegenstände zählen eindeutig zum Besitz der Familie, sagte Gorholt dieser Zeitung. Sie könnten sofort aus den Sammlungen zurückgefordert werden. Andere sind strittig. Im Hintergrund schwelt auch noch ein ungeklärter Rechtsstreit um die ehemaligen Immobilien, die die Familie in den 20ern im Zuge der Fürstenabfindung zugesprochen bekam und die nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurden. Das brandenburgische Finanzministerium vertritt die Auffassung, dass es keine Ansprüche der Hohenzollern gibt. Finanzminister Christian Görke (Linke) sprach am Sonntag von "blaublütiger Träumerei".

Nach einem Bericht des "Spiegel" sind die Verhandlungen unter Federführung des Kanzleramtes in diesem Frühjahr quasi zum Erliegen gekommen. Grund waren neue Maximalforderungen der Hohenzollern, die in einem unentgeltlichen Wohnrecht im Schloss Cecilienhof gipfelten. Alternativ wurde ein Wohnrecht im Schloss Lindstedt am Rande vom Park Sanssouci oder in der Villa Liegnitz gefordert, die gerade für acht Millionen Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm als Sitz der Generaldirektion saniert werden soll.

Der zwischenzeitlich greifbar scheinende Kompromiss hatte vorgesehen, dass im Berliner Schloss Charlottenburg ein Hohenzollernmuseum eingerichtet wird, in den strittige Kunstgegenstände neben Leihgaben der Hohenzollern ausgestellt werden. In Sachsen einigte man sich vor Jahren im Streit um 10 000 Kunstgegenstände mit dem Haus Wettin auf die Zahlung von 4,8 Millionen Euro.