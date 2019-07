Ein halbes Dutzend Medaillen

Yvonne Bunke

Bad Blankenburg Im Einer-Kunstradsport der Schülerinnen U 15 sorgtenJoline Bretsch und Tessa Schönherr für einen Rauener Doppel-Erfolg. Letztere war mit Laura Morgen auch im Zweier nicht zu schlagen, der Einrad-Vierer derweil gänzlich ohne Konkurrenz.

Die Qualifikationspunkte für die ostdeutschen Titelkämpfe, die zum zweiten Mal nach 2013 im thüringischen Bad Blankenburg stattfanden, müssen bei den jeweiligen Landesmeisterschaften ausfahren werden. Teilnehmer von 22 Vereinen aus den sechs Bundesländern waren dabei. Die SG Rauen stellte mit 15 Starts in drei Disziplinen und fünf Altersklassen – elf Einzelfahrer, drei Paare und das Einrad-Quartett – das größte Kontingent in der Guts-Muths-Halle. Am Ende standen ein halbes Dutzend Podestplätze und acht neue Bestleistungen zubuche.

Für den KRTC Fürstenwalde bestritten Pia Kakuschke und Esther Schüler ihren ersten großen Wettkampf, schlugen sich im Feld der Zweier-Schülerinnen tapfer und belgten Rang 7.

Favoritin siegt trotz Abzug

Joline Bretsch hatte in der U 15 das mit Abstand schwierigste Programm und damit die höchste Punktzahl eingereicht. Zwar musste sie aufgrund einer Verletzung beim Einfahren etwas abstocken, blieb aber hochkonzentriert und fehlerfrei. Fünf Zähler Abzug durch die Jury bedeuteten dennoch eine neue Bestmarke und den Titel der Ostdeutschen Meisterin. Bei Tessa Schönherr waren die Abzüge noch geringer, so dass sie gleich drei Konkurrentinnen überholen und über Silber jubeln konnte.

In der Zweier-Konkurrenz gab es gleich ein halbes Dutzend neue Bestleistungen, allen voran durch Tessa Schönherr und Laura Morgen, die ihre Siegesserie der Saison fortsetzten. Auch Helene Giebler und Yasmin Keller steigerten sich, mussten aber mit dem medaillenlosen vierten Platz vorlieb nehmen.

Im Vierer überzeugten Tessa Schönherr, Josephie Krause, Anne Thiel und Anish Tettenborn auf den Einrädern die Wertungsrichter nicht nur mit ihrer Synchronität. Um ganze zehn Punkte stockten sie die bisherige Bestmarke auf – und waren damit auch besser als die höheren Altersklassen.

Ein Abstieg kostet Gold

Delia Kuschel war in der Einzel-Konkurrenz der Altersklasse U 13 als Favoritin gestartet, musste aber einmal das Rad verlassen und landete so, um weniger als einen Punkt geschlagen, hinter Lucy Zug (Grün-Weiß Märkisch Buchholz) auf Platz 2. Yasmin Keller zeigte sich von ihrer besten Seite, fuhr ihr Programm sehr ruhig und fehlerfrei, überholte mit einer neuen persönlichen Bestmarke drei Konkurrentinnen und verpasste Bronze nur um 0,73 Zähler. Für ihre Zweier-Partnerin Helene Giebler reichte es trotz deutlich besserer Vorgabe nur zu Platz 5, Laura Morgen steigerte ihre Bestleistung und wurde Siebte des 13-köpfigen Feldes.

Einen Silberpokal gab es auch für Isabelle Keller bei den Juniorinnen. Das fleißige Training zahlte sich aus, sie konnte ihre Leistungen hervorragend abrufen und musste mit einer neuen Bestmarke nur Lina Hasenauer (ebenfalls Grün-Weiß Märkisch Buchholz) den Vortritt lassen. Auch Josephie Krause zeigte zum Saisonende nochmal alles, fuhr ebenfalls einen neuen Bestwert heraus und verteidigte den elften Platz.

Bei den Frauen war Julia Bunke leicht gehandicapt, zeigte aber eine fehlerlose Kür und konnte als Fünfte eine besser eingestufte Fahrerin überholen. Auch Maxi Berger blieb sturzfrei, nur knapp unter ihrer Bestmarke und landete letztlich auf Rang 8. Gold ging an Denise Jagodzinski (SV Rehbrücke).

Im Zweier mussten Julia Bunke und Isabelle Keller zu Beginn unfreiwillig ihre Räder verlassen, was sie wertvolle Punkte und die Bronzemedaille kostete. Den Titel holten Lisa Hiss/Anna-Lena Rosin (ESV Lok Zwickau).

Einen Platz gutgemacht

Im Sechser-Feld der SchülerU 11 hatte der Rauener Damian Kuschel die geringste Punktzahl eingereicht, konnte aber mit seiner sehr guten Kür die Jury überzeugen, ließ Eric Matthes (ESV Lok) hinter sich und belegte Rang 5. Die Medaillen gingen allesamt an vom RV Germania Oberschindmaas aus dem Landkreis Zwickau.