Der Aufstand der Spinner

Sophienthal (MOZ) Zwei Offiziere führen zwei Gefangene auf den Festplatz. Sie gehören zur Küstriner Festungs-Artillerie und handeln im Auftrag des Königs, erklären sie dem Sophienthaler Dorfschulzen alias Botmer Mischke. Die Spinner haben es gewagt, gegen den König zu rebellieren. 1766 waren Kolonisten auf Werben des Königs ins Oderbruch gekommen. Sie besiedelten Sophienthal, Sydowswiese und Rehfeld. Zu Beginn war die Welt noch in Ordnung. Sie konnten das tun, weshalb sie gekommen waren – sie spannen Schafwolle. Die war zur weiteren Verarbeitung in den Berliner Tuchmanufakturen bestimmt.

Doch der König hielt seine Werbe-Versprechen nicht. Ständig mussten die Spinner andere Arbeiten erledigen und auf den Feldern der Domäneämter bei der Ernte helfen. Von den zugesicherten abgabefreien Jahren war auch nicht mehr die Rede. 1769 riss den Spinnern der Geduldsfaden. Sie probten den Aufstand. Das konnte sich der Preußenkönig natürlich nicht bieten lassen. Er schickte Soldaten, um die Unruhen nieder zu drücken. Es gab drei Tote und viele Verhaftungen. Die Gefangenen kamen in die Festung Küstrin.

Freiheit statt Festungshaft

Diese Episode Ortsgeschichte stellen Klaus Prescher und Eckbert Kirschke beim 28. Sommerfest in Sophienthal nach. Christian Ewald und Freundin Caroline Jaschkowski – die in Köln Lebenden sind zu Besuch in Sophienthal – haben sich die Kostüme übergestreift, machen den Spaß gern mit. Zumal das Ganze gut ausgeht. Denn Dorfschulze Mischke verhandelt mit den Offizieren. Bei einem guten Schluck könne man doch über alles reden und die Gefangenen laufen lassen. Was unter dem Beifall der Gäste und mit Kanonenböllern natürlich geschieht. Das Sommerfest, das in diesem Jahr thematisch an den Spinneraufstand in Rehfeld erinnert, lockt einmal mehr Hunderte Gäste aus der gesamten Region. Auch Petrus ist mit den Organisatoren im Bunde. Kleine Regenschauer ziehen am Nachmittag vorbei am Dorf. Botmer Mischke dankt namens des Ortsbeirates allen, die das Fest ermöglicht haben – den Helfern und den Sponsoren. So kann wie gewohnt ein buntes Programm geboten werden. Statt der Chormiezen kommt zwar nur der Chorkater Lothar Böttcher, doch er schafft es auch allein, Leute zu unterhalten. Seine Miezen sind alle im Urlaub. Nicht so der Spreewald-Wirt, die Zechiner Sunflowers, der singende Bauer Paul Scherhag aus Letschin und auch nicht die Oktoberfest-Spitzbuben aus Neuzelle. Sie sorgen für ein unterhaltsames Festprogramm, das erst weit nach Mitternacht ausklingt.