Schau zeigt Ringen von Form, Farbe und Schrift

Doris Steinkraus

Kienitz (MOZ) "Weil wir nicht nur so dahinleben können". Petra Schramm hat dieses Zitat der US-Amerikanerin Patti Smith – Songwriterin, Musikerin und Lyrikerin – als Motto ihrer Ausstellung in der Kienitzer Hafenmühle gewählt. Die kleine Schau zeigt einen Ausschnitt ihres vielfältigen künstlerischen Schaffens. "Ihr Werk ist außerordentlich besonders, denn es ist ein Ringen von Farbe, Form und Schrift", bescheinigt ihr Gernot Schmidt in seiner Laudatio. Der Landrat agiert an diesem Abend in Funktion als Vorstandsmitglied des Fördervereins Schul- und Bethaus Altlangsow. In dem wirkt Petra Schramm, die das Oderbruch als Lebensort für sich entdeckte, seit Jahren aktiv mit.

Malerei und Literatur

Petra Schramm zeigt Malerei und Zeichnungen zu Literatur. Schon immer gab es die Verbindung für die aus Treuenbrietzen Kommende. "Ihr Arbeitsleben war geprägt von Sprache, vom Ringen um jedes Wort, denn sie arbeitete für Christa Wolf", erinnert Schmidt. Dies ziehe sich durch alle Werke. Manch Bilder würden den Eindruck von Farb-Kratern erwecken, die ihren Halt in der Sprache und im Text finden. Zahlreiche Zeichnungen fordern zum genauen Hinsehen, um die Worte und Sätze zu verinnerlichen, die sie "zieren".

Petra Schramm malt aber auch Landschaften, Köpfe, Blumen, Vögel, die einfach nur hineinziehen und ansprechen. Mit dem Bild "Undine geht" schafft sie einen direkten Bezug zum Ausstellungsort, von dem aus man einen Blick auf die Oder genießen kann. Undine stehe seit der Romantik als Sinnbild für Wasser, ruft Schmidt in Erinnerung. Das Wasser, die Oder, die diese Landschaft prägt, die einst die Autobahn der Bronzezeit war. Dazu passt an diesem Abend dann auch wunderbar die Musik von Alexey Wagner, die die Besucher mitnimmt in verschiedene Länder und Zeiten.

Petra Schramm, Hafenmühle Kienitz, bis 15. September, Fr bis So ab 12 Uhr